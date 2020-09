Insieme per la scuola: spunti didattici per ripartire

La casa editrice Palumbo, lancia, con l’avvio dell’anno scolastico, una iniziativa nata nella fase di emergenza per il Coronavirus: Insieme per la scuola, una catena di solidarietà pensata dall’Editrice per favorire, con l’apertura dei suoi archivi digitali o la produzione di materiali appositamente costruiti, la continuità didattica dei nostri ragazzi.

Dunque, chiarisce in un comunicato, Insieme per la scuola offre in questa fase di ripartenza una serie di spunti didattici che si muovono sul versante relazionale, motivazionale, metodologico e, in parte, disciplinare.



l’iniziativa, ripartita a settembre, conta pure nuovi materiali didattici pensati “per un’Accoglienza che diano risalto alle potenzialità dei nuovi strumenti e delle nuove metodologie senza rinnegare, anzi illuminandole di nuova luce, le strategie tradizionali, ma continuerà a offrire, nei mesi a seguire, tanti altri spunti per rispondere prontamente alle esigenze che via via si presenteranno”.

“Insieme per la scuola”, sottolinea la casa editrice, continuerà ad offrire tanti altri spunti per rispondere alle esigenze che via via si presenteranno. Questo il link dell’editore ttps://www.palumboeditore.it/insiemeperlascuola/