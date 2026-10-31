Intelligenza artificiale a scuola, formazione docenti: il pacchetto IA LAB

L’intelligenza artificiale può riscrivere una consegna, preparare esempi, confrontare testi, organizzare informazioni e produrre in pochi secondi materiali apparentemente pronti per essere utilizzati, ma una risposta chiara, ordinata e convincente è necessariamente anche una risposta corretta?

È da questa domanda che parte “Capire l’IA – Cosa può fare davvero l’IA per il docente”, il primo numero di IA LAB, il magazine della Tecnica della Scuola dedicato all’impiego consapevole dell’intelligenza artificiale nella didattica.

Il numero, progettato e realizzato dal Prof. Michele Maffucci, accompagna i docenti nella comprensione delle possibilità e dei limiti dell’IA generativa con un principio molto concreto: una risposta utile non è ancora una risposta verificata. Prima di utilizzare un contenuto in classe occorre capire che cosa è stato prodotto, che cosa deve essere controllato e quali decisioni restano responsabilità dell’insegnante.

Dalla risposta dell’IA alla decisione del docente

L’obiettivo non è spiegare tutta l’intelligenza artificiale né trasformare i docenti in tecnici o esperti di prompt engineering.

Il percorso parte invece da situazioni vicine al lavoro quotidiano: rendere più chiara una consegna, confrontare spiegazioni, verificare un riassunto, organizzare informazioni o preparare una breve attività.

Il problema emerge quando il sistema aggiunge un dettaglio non presente nella fonte, dimentica un vincolo, interpreta male un documento oppure formula con grande sicurezza qualcosa che non è stato verificato ed proprio la fluidità della risposta, che può rendere più difficile riconoscere ciò che necessita di un controllo, per questo la newsletter propone una procedura in sei passaggi: definire lo scopo, preparare soltanto il contesto necessario, produrre una prima versione, distinguere ciò che deve essere verificato dalla semplice qualità della scrittura, controllare e correggere, infine decidere che cosa conservare, modificare, eliminare o lasciare in sospeso.

Otto prompt, tre attività per gli studenti e sei schede operative

“Capire l’IA” non è soltanto un approfondimento teorico, il numero è costruito come un vero kit operativo per il docente; sono presenti otto prompt essenziali, tutti accompagnati da un esempio già compilato e da indicazioni su ciò che occorre controllare dopo aver ottenuto la risposta. I prompt permettono, tra le altre cose, di rendere più chiara una consegna senza modificarne gli obiettivi, confrontare spiegazioni dello stesso concetto, trasformare una richiesta vaga in una richiesta precisa, verificare una risposta attraverso una fonte e controllare se un riassunto abbia introdotto informazioni assenti nel testo originale.

A questi si aggiungono tre attività per gli studenti, pensate per passare dall’uso dello strumento alla comprensione del processo: confrontare due versioni di una consegna, verificare dove una fonte sostiene realmente una risposta e imparare a rendere più precisa una domanda. Le attività possono essere adattate dalla scuola primaria alla secondaria di primo e secondo grado.

Il kit comprende inoltre sei schede operative dedicate alla registrazione delle prove, al controllo delle risposte, alla riduzione dei dati personali prima dell’invio, all’osservazione del processo e alla documentazione del lavoro svolto nel corso di quattro settimane.

“Dove lo dice?”: imparare a verificare prima di fidarsi

Una delle attività centrali utilizza un semplice avviso simulato della biblioteca scolastica.

Agli studenti viene presentata una risposta apparentemente plausibile che contiene però informazioni corrette, informazioni errate e dettagli che la fonte non consente di stabilire. Il compito non consiste semplicemente nel trovare gli errori, ma nel collegare ogni affermazione al punto preciso della fonte e decidere se conservarla, correggerla oppure sospendere il giudizio.

In questo modo l’IA diventa anche un’occasione per lavorare su competenze più ampie: lettura critica, uso delle fonti, argomentazione e capacità di distinguere ciò che sappiamo da ciò che stiamo soltanto supponendo.

L’attività può essere realizzata interamente su carta e senza account degli studenti, perché il centro del lavoro non è lo strumento digitale ma il processo di verifica; lo stesso principio attraversa l’intero numero: tecnologia e disponibilità di dispositivi possono cambiare, mentre deve restare stabile la capacità di osservare, controllare e decidere.

Un Prompt Lab Esteso con venti proposte operative

Accanto agli otto prompt del percorso principale, la newsletter mette a disposizione anche il Prompt Lab Esteso, con venti richieste organizzate in cinque aree di lavoro: esplorare, verificare, aggiungere il contesto necessario, revisionare e trasferire l’alfabetizzazione all’IA nelle attività di classe.

Anche in questo caso l’obiettivo non è costruire una raccolta di formule da copiare e incollare. Il prompt diventa piuttosto uno strumento all’interno di un metodo professionale: il docente deve sapere quali informazioni ha fornito, che cosa il sistema ha prodotto, quali elementi ha controllato e perché ha deciso di utilizzare o modificare il risultato.

Un percorso per primaria e secondaria

Il numero è rivolto ai docenti della scuola primaria e delle secondarie di primo e secondo grado e non richiede competenze informatiche avanzate, coerentemente con l’impostazione dell’intero progetto IA LAB.

Lo stesso obiettivo viene adattato ai diversi livelli scolastici. Alla primaria si può lavorare con categorie semplici come “lo dice”, “dice il contrario”, “non lo dice”; nella secondaria di primo grado si introduce una vera griglia di controllo; nella secondaria di secondo grado diventa possibile ragionare anche sul sostegno parziale delle affermazioni e sulla qualità delle fonti utilizzate.

IA lab, cosa comprende?

Ogni numero è organizzato in rubriche fisse, che uniscono spiegazioni, esempi e materiali operativi:

• Prompt Lab: prompt commentati da sperimentare e personalizzare. Nel primo numero ne trovi 8, più una raccolta estesa di 20 prompt.

• In classe: attività didattiche pronte da adattare. Si parte con 3 proposte, utilizzabili anche senza account degli studenti.

• Su misura: suggerimenti per adattare le attività ai diversi ordini di scuola e alle esigenze della classe.

• Osservo e verifico: strumenti per controllare le risposte dell’IA e valutare il lavoro svolto.

• Bussola IA: indicazioni per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo consapevole e responsabile.

• Occhio all’errore: gli errori più frequenti e come riconoscerli.

• 4 settimane: un percorso graduale per trasformare le conoscenze in pratica.

A completare il numero trovi il KIT OPERATIVO con 6 schede scaricabili, le slide di approfondimento e i contenuti IA LAB Audio e Video.

Capisco. Provo. Produco. Porto in classe. Verifico.

È questo il metodo che ti accompagnerà: dalla comprensione alla sperimentazione, fino all’utilizzo consapevole dell’IA nella didattica.

È il momento di sfogliare IA LAB. Buona lettura e buona sperimentazione!