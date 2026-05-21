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21.05.2026

L’intelligenza artificiale non tocca solo il mondo della scuola ma riguarda anche tutti noi in quanto consumatori. A Perugia un importante convegno

Reginaldo Palermo
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Capire l’intelligenza artificiale attraverso il gioco, il confronto e persino l’improvvisazione teatrale. È questo l’obiettivo di “Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti”, il progetto promosso da Unione Nazionale Consumatori APS insieme a U.Di.Con., ADOC, Cittadinanzattiva e Federconsumatori, finanziato dal MIMIT.

Il secondo appuntamento del tour nazionale è in corso proprio oggi 21 Perugia, presso il Centro socio culturale La Piramide. L’evento è organizzato da Unione Nazionale Consumatori Umbria con la partecipazione delle associazioni Mosaico Fontivegge, Il Profumo dei Tigli e Training Education Advice.

L’iniziativa punta a rendere accessibili e comprensibili i temi legati all’AI attraverso una formula originale e coinvolgente. In programma una performance teatrale interattiva della compagnia Areamista dal titolo “improvvisIAmo?”, tra improvvisazione e stand-up comedy, durante la quale il pubblico sarà chiamato a partecipare attivamente per comprendere il funzionamento degli algoritmi di profilazione e il loro impatto nella vita quotidiana.

A seguire spazio agli approfondimenti con l’avvocato Damiano Marinelli, che illustrerà il nuovo quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale e le novità introdotte dall’AI Act in materia di responsabilità e tutela dei consumatori. Interverrà anche Paolo Polimanti, educatore finanziario, che analizzerà opportunità, rischi e truffe finanziarie legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Tra i temi al centro dell’incontro ci sono deep fake, truffe digitali, furti di identità, utilizzo improprio dei dati personali e manipolazione dell’opinione pubblica, con particolare attenzione alla protezione dei soggetti più vulnerabili.

L’evento rientra in un percorso nazionale di sensibilizzazione volto a promuovere un uso più consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

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