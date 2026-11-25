Foto prese dai social, manipolate con l’intelligenza artificiale per spogliare le ragazze ritratte e poi comparse sulla lavagna interattiva di un’altra scuola di Monteverde Vecchio. È successo nei giorni scorsi ad alcune studentesse di un liceo scientifico di Roma, che hanno deciso di denunciare. La vicenda è emersa ieri, 24 novembre, alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne.

Le immagini sulla Lim

Come riporta Repubblica, gli scatti artefatti sono apparsi sulla Lim davanti a chi è passato in quell’aula, e da lì la voce ha cominciato a circolare. A rendere pubblico l’accaduto è stato il collettivo autorganizzato del liceo, per non lasciare sole le compagne e chiarire che non si tratta di uno scherzo, di una bravata o di un gesto goliardico. Una scelta per dire che quanto accaduto va chiamato con il suo nome: violenza. “Siamo venuti a conoscenza di un fatto gravissimo: stanno girando delle foto di ragazze della nostra scuola spogliate dall’intelligenza artificiale”, si legge nella nota.

La rabbia del collettivo

Per studentesse e studenti il problema non è soltanto l’abuso della tecnologia. Ancora più grave è “la trasformazione della donna in un oggetto da usare per divertirsi”. Parole di rabbia, ma non di sorpresa: “Ci lascia amareggiati ed estremamente schifati, però questo episodio non ci stupisce”. Il collettivo richiama le liste stupri comparse l’anno scorso e quest’anno in diverse scuole romane: “Fatti gravi che finiscono per essere derubricati a normalità”. Cambiano gli strumenti, ma nel mirino restano le ragazze.

L’accusa al governo

Da qui l’affondo contro il governo, accusato di “negare l’educazione sessuo-affettiva“. Senza questi percorsi, sostengono i ragazzi, nelle scuole la violenza si esprime liberamente e con la certezza dell’impunità. Stavolta le ragazze del liceo coinvolto hanno scelto di non far finta di niente, mettendo nero su bianco la loro indignazione e stringendosi attorno alle compagne colpite. Un episodio che riporta alla mente quanto avvenuto nel novembre 2024, quando uno studente, poi sospeso, aveva “spogliato” alcune compagne e una docente. A distanza di due anni, il tema torna così al centro del dibattito: la tutela delle vittime, la responsabilità di chi crea e diffonde le immagini e il ruolo della scuola nella prevenzione.