Intelligenza artificiale, cybersecurity, didattica digitale: i corsi di aggiornamento per docenti e dirigenti, scopri l’offerta formativa

La gestione di un’istituzione scolastica moderna richiede competenze sempre più trasversali, aggiornate e immediatamente spendibili. Per i Dirigenti Scolastici, la scelta dei percorsi di aggiornamento per il proprio personale rappresenta una decisione strategica fondamentale per rispondere alle nuove linee guida ministeriali e valorizzare le professionalità interne.
Anche per l’anno scolastico 2026/2027 è attiva una ricca offerta formativa firmata La Tecnica della Scuola, che con un’esperienza di oltre 75 anni nel settore mette a disposizione delle istituzioni un catalogo completo, concreto e strutturato.
In coerenza con il D.M. 219/2025, l’Avviso MIM 73226, l’AI Act e i framework europei DigComp 3.0 e DigCompEdu, questa nuova area offre strumenti operativi per integrare l’IA nella didattica e nella gestione organizzativa. I percorsi, condotti da esperti come Aluisi Tosolini, lo Staff Casco Learning e altri professionisti, affrontano l’uso operativo dell’IA generativa per la scrittura, la creazione di immagini, la personalizzazione degli apprendimenti, l’inclusione, la valutazione formativa e l’evoluzione dei servizi amministrativi. È disponibile anche un corso asincrono di 10 ore in collaborazione con Casco Learning progettato per iscrizioni massive al di fuori dell’Avviso 73226.
Un’area focalizzata sulla pratica laboratoriale e sull’uso di dispositivi e applicazioni per l’insegnamento. Comprende corsi specifici sull’integrazione dell’IA nella didattica STEAM e percorsi pratici di Coding, Tinkering e Making.
Fornisce risposte concrete alla necessità di sicurezza nel mondo virtuale. Affronta i temi della consapevolezza digitale, della tutela della privacy e della sicurezza online, fornendo anche strumenti specifici per contrastare e prevenire il cyberbullismo.
Per un dirigente scolastico, la conformità normativa e la facilità di acquisto sono requisiti essenziali per ottimizzare i processi della segreteria.
Affidarsi a un unico interlocutore significa azzerare le complessità organizzative e avere la certezza di un risultato eccellente. Il servizio si distingue per una gestione interamente “chiavi in mano”, in cui l’ente si fa carico di ogni singola fase: dalla progettazione all’organizzazione, dal coordinamento delle iscrizioni fino al tracciamento delle presenze.
Gli istituti possono contare su:
La teoria non basta quando si affrontano quotidianamente le sfide della classe. La formazione proposta è progettata da formatori esperti con un’esperienza diretta nelle dinamiche scolastiche. Le metodologie didattiche offerte spaziano dai webinar in modalità sincrona ai corsi asincroni, fino a laboratori online anche a gruppi e attività di facilitazione esperta.
Il valore aggiunto risiede nella continuità dell’affiancamento: le scuole possono usufruire di servizi di supporto alla progettazione, mentoring da parte di formatori senior, accompagnamento alla sperimentazione in aula e follow-up didattico successivo alla conclusione del corso.
Un’ottima scuola funziona quando l’intera comunità scolastica cresce insieme. Per questo i percorsi formativi sono pensati per tutte le figure della scuola: docenti, dirigenti, DSGA e personale ATA. Per favorire la partecipazione collettiva dell’intero staff, sono previsti vantaggiosi sconti dedicati per i gruppi che si iscrivono ai webinar in programmazione mensile: uno sconto del 25% per gruppi di 4 docenti, del 35% da 5 a 20 docenti, e del 40% a partire da 21 partecipanti.
Valorizza il tuo progetto PON attraverso i canali di Tecnica della Scuola. Offriamo soluzioni di comunicazione dedicate per raccontare obiettivi, attività e risultati del tuo Istituto, con la possibilità di promuovere il progetto tramite articoli redazionali, newsletter e banner pubblicitari sul nostro portale.
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