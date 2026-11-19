L’aula del Senato ha approvato l’emendamento sugli e-book presentato da Fratelli d’Italia al Decreto scuola, con 84 voti a favore e 76 contrari. La proposta – che impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50 per cento del prezzo della versione cartacea, per venire incontro alle necessità delle famiglie – è stata approvata oggi dall’assemblea, con 84 sì, 76 no e 1 astenuto. Forza Italia ha votato con l’opposizione, mentre Azione si è unita alla maggioranza.

In aula si è consumato lo scontro politico tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, emerso già nelle scorse ore. Secondo alcuni osservatori, il partito guidato da Antonio Tajani avrebbe assunto una posizione contraria alla norma anche alla luce degli interessi della famiglia Berlusconi nel mercato editoriale. Nelle scorse ore anche Confindustria aveva chiesto di riformulare la norma. Inizialmente previsto ieri pomeriggio, il voto è slittato a stamattina, ma non è stato raggiunto alcun accordo.

A sottolinearlo, nel corso del dibattito a palazzo Madama, è stata Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia. “Il giudizio di FI è pienamente positivo sul decreto scuola”, ha detto la leader dei senatori azzurri annunciando il voto contrario. “Su questo emendamento, che si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza, non siamo d’accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto”. Nel complesso, riassume La Repubblica, “la maggioranza si spacca, ma l’atto di insubordinazione non basta a bloccare la norma”.

A sottolineare la spaccatura tra i partiti che sostengono Giorgia Meloni è stato il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Oggi Forza Italia ha sfiduciato Giorgia Meloni, votando contro il Governo con parole durissime”, ha detto l’ex presidente del consiglio in un post sui social. “A che ora si dimettono i ministri di Forza Italia? A che ora si dimette Antonio Tajani?”.



