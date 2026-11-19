Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota prot. n. 5431 del 18 novembre 2026, ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle fatture nell’ambito del servizio digitale di supporto psicologico “AscoltaMI”.

La nuova scadenza e i destinatari del servizio

I professionisti psicologi avranno tempo fino al 30 novembre 2026 per inviare la documentazione contabile. Il provvedimento fa seguito alla nota prot. n. 4782 del 15 ottobre 2026 e riguarda il conguaglio delle prestazioni rese in favore degli studenti nel periodo compreso tra il 26 maggio 2026 e il 21 settembre 2026.

Si ricorda che la misura “AscoltaMI” è destinata alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, sia statali che paritarie.

Ripartizione fondi e procedura di controllo su Unica

La ripartizione delle risorse alle singole scuole verrà effettuata dagli Uffici Scolastici Regionaliin misura proporzionale agli incontri effettivamente svolti dagli studenti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto direttoriale n. 782 del 7 maggio 2026.

Le Istituzioni scolastiche sono tenute ad accettare le fatture emesse dai professionisti e a verificare la corrispondenza dei dati contabili con le informazioni registrate sulla piattaforma Unica. L’operazione di controllo si svolge accedendo all’area privata di Unica con il profilo di Dirigente Scolastico o Personale ATA tramite il percorso:

Homepage → I tuoi istituti → Vai al dettaglio → Controllo fatturazioni AscoltaMI.

Selezionando l’anno scolastico e inserendo il codice fiscale dello psicologo, la scuola potrà verificare i codici identificativi delle sedute erogate. Qualora alcuni codici non risultino associati all’istituto o presentino difformità, la scuola dovrà chiarirne la correttezza direttamente con il professionista.

Canali di supporto e assistenza

Per chiarimenti di natura tecnica e procedurale resta valido il riferimento alla nota prot. 4782 del 15 ottobre 2026. Inoltre, i Dirigenti scolastici, i Coordinatori, i DSGA e il personale amministrativo possono richiedere assistenza all’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) compilando una web request all’interno della sezione “Servizi di Unica ed E-Portfolio”, selezionando l’argomento “AscoltaMI – Fatturazione professionisti psicologi”.