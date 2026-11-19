Dopo vent’anni torna il doppio canale di reclutamento dei docenti. L’Aula del Senato ha approvato l’emendamento al decreto Scuola che rende strutturali le immissioni in ruolo dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Dal 2027/28 la procedura non riguarderà più solo il sostegno, ma anche i posti comuni. Il sindacato Anief rivendica il risultato come l’esito di una lunga battaglia sindacale e legale.

Dal sostegno ai posti comuni

Dal 2021/22 al 2026/27 le assunzioni dalla prima fascia GPS erano consentite solo sui posti di sostegno e in via residuale, cioè su quelli rimasti vacanti dopo lo scorrimento di graduatorie a esaurimento, concorsi ed elenchi regionali. Quella procedura transitoria era ormai scaduta: l’emendamento la mette a regime e la estende ai posti comuni, sempre sui posti che residuano. In audizione Anief aveva chiesto di più, cioè riservare alle GPS il 50% dei posti destinati alle immissioni in ruolo, come avviene per le graduatorie a esaurimento.

Come funzionerà

I docenti ottengono un contratto a tempo determinato, proposto solo nella provincia in cui sono inseriti, e svolgono l’anno di formazione e prova. Sono previsti una lezione simulata davanti al comitato di valutazione, integrato da un componente esterno, e il passaggio a tempo indeterminato in caso di esito positivo, con decorrenza giuridica dall’inizio del servizio. Trasferimenti e assegnazioni provvisorie sono possibili dopo tre anni di servizio nella stessa scuola. Le modalità saranno definite da un decreto ministeriale entro 90 giorni. La presenza di candidati assumibili da questa procedura non incide sul numero dei posti da bandire nei concorsi ordinari.

Vent’anni di battaglie

Il canale delle graduatorie si era chiuso nel 2006, con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento. Da allora, ricorda Anief, sono state bandite 13 procedure concorsuali in dieci anni senza risolvere il precariato. “È una vittoria di tutti i docenti precari che in questi anni non hanno mai smesso di lottare con noi”, dichiara il presidente nazionale Marcello Pacifico, secondo cui “i concorsi da soli non bastano a coprire i posti vacanti”. Il sindacato continuerà a chiedere ruoli su tutti i posti vacanti, parità retributiva tra precari e personale di ruolo e ricorsi per i risarcimenti: oltre 15 milioni di euro restituiti dallo Stato nei primi dieci mesi del 2026.

Il testo del provvedimento

Bucalo, Calandrini, Pogliese, Russo, Sallemi

«Art. 7-bis

(Misure urgenti in materia di reclutamento)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l’articolo 399 è inserito il seguente

«Art. 399-bis

(Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all’articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari».