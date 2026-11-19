Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presenziato oggi, 19 novembre, alla cerimonia di premiazione di Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’intenzione di celebrare la qualità della didattica della scuola italiana.

La critica ad una certa narrazione

Valditara si è concentrato sulla reputazione della scuola italiana, che a suo dire non ha nulla da invidiare a altre realtà: “Valorizzare le esperienze didattiche innovative della scuola è un momento per ricordare che abbiamo una scuola che, in un momento particolarmente difficile, è riuscita ad ottenere dei risultati straordinari. Provate ad immaginare, dopo aver letto qualche titolo di qualche grande giornale italiano (Corriere, Repubblica, Messaggero) di qualche anno fa, quando si individuava la Finlandia come punto di riferimento della scuola mondiale e si diceva che l’Italia fosse molto indietro e che gli insegnanti italiani dovessero andare in Finlandia ad imparare come si insegna, con analisi di pensosi intellettuali”.

Ecco alcuni dati a sostegno della sua tesi: “Ebbene, dall’indagine OCSE PISA nel reading la scuola italiana sta sopra la scuola finlandese; in matematica siamo meglio della Svezia e della Francia — che è sempre stata un mostro sacro nella matematica —; nelle materie STEM siamo meglio degli Stati Uniti e della Germania. Questo è merito innanzitutto della scuola italiana e della sua capacità di innovazione”.

L’ottimismo di Valditara

“Quando si parla di dare importanza alla scuola e di ridare autorevolezza ai nostri docenti, non si può soltanto parlare di contratto — che noi abbiamo rinnovato per ben tre volte con aumenti che in passato nessuno aveva mai concesso. Abbiamo già messo le risorse (che con l’inflazione dovranno essere aggiornate ed aumentate), e persino per il contratto 2028-2030 ci sono già le risorse”, ha annunciato.

“L’autorevolezza della scuola italiana e dei suoi docenti passa anche dalla società, dal ridare orgoglio, dignità e valore al ruolo dei nostri docenti; passa dalle piazze, dai teatri, dai giornali. È solo così che si può far sì che nell’immaginario collettivo essere insegnante e lavorare per il futuro dei nostri figli sia considerata la professione più bella e più importante del mondo, com’era una volta quando Maestro si scriveva con la M maiuscola e Professore con la P maiuscola. È solo così che si ridà l’orgoglio a un milione di lavoratori di fare un lavoro straordinario e strategico per il nostro Paese, convincendo la gente che lì c’è il bene dei propri figli e il futuro del nostro Paese. Ecco perché oggi è così importante premiare queste esperienze didattiche di qualità, che sono il simbolo della qualità della nostra scuola”, ha concluso con ottimismo.