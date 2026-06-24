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Prima Ora | Notizie del 24 giugno

Attualità
24.06.2026
Aggiornato alle 16:48

Intelligenza artificiale: le iniziative informative e divulgative si moltiplicano. Il 25 giugno se ne parla a Vinovo (To)

Redazione
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Un pomeriggio dedicato all’intelligenza artificiale per comprendere meglio come questa tecnologia stia cambiando la vita quotidiana e quali siano le opportunità e i rischi legati al suo utilizzo. È questo l’obiettivo dell’evento “Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti”, in programma giovedì 25 giugno alle ore 17 nella Sala dei Mosaici del Castello della Rovere di Vinovo.

L’iniziativa, organizzata da Cittadinanzattiva con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vinovo, rappresenta la terza tappa di un tour nazionale promosso insieme a U.Di.Con., Adoc, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’obiettivo del progetto è avvicinare cittadini e consumatori ai temi dell’intelligenza artificiale attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, favorendo una maggiore consapevolezza sugli strumenti digitali che sempre più incidono sulla vita di tutti i giorni.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della sindaca Maria Grazia Midollini, seguiti dagli interventi di Enrico Ferrario, segretario regionale di Cittadinanzattiva Piemonte, e di Carlo Ciancarelli, coordinatore territoriale dell’area Vinovo-Nichelino-Moncalieri.
Il momento centrale dell’evento sarà affidato alla compagnia teatrale Areamista, che porterà in scena “improvvisIAmo?”, una performance interattiva che unisce improvvisazione e stand-up comedy. Attraverso il coinvolgimento diretto del pubblico verranno rappresentate situazioni quotidiane per spiegare in modo semplice e divertente il funzionamento degli algoritmi di profilazione e il loro impatto sulle scelte dei consumatori.

A seguire, Rodolfo Orazietti, referente Salute digitale di Cittadinanzattiva Piemonte, approfondirà le principali sfide poste dall’intelligenza artificiale, illustrando sia le potenzialità sia le criticità di questi strumenti. Tra i temi affrontati ci saranno i deepfake, le truffe online, il furto d’identità digitale, l’utilizzo dei dati personali e i rischi di manipolazione dell’opinione pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si propone come un’occasione per acquisire strumenti utili a orientarsi nel mondo digitale e diventare consumatori più consapevoli in un contesto tecnologico in continua evoluzione.

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