Pei definitivo entro il 15 ottobre e Glo anche online: gli emendamenti al decreto scuola

Il Decreto 170 del 30 settembre 2026, il cosiddetto Decreto Scuola, entrato in vigore il 1° ottobre 2026, introduce alcune novità riguardanti il Piano Educativo Individualizzato (PEI) degli alunni con disabilità. Le modifiche interessano diversi aspetti della sua elaborazione e approvazione, con conseguenze sulle procedure adottate dalle istituzioni scolastiche.

In particolare, il provvedimento interviene sulle tempistiche di redazione del PEI, sulle modalità di definizione delle ore di sostegno didattico e sulla possibilità per il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) di approvare il documento anche in assenza di una o più componenti.

Come riporta ItaliaOggi, alcuni emendamenti al dl, attualmente in discussione al Senato, consentirebbe di svolgere le convocazioni anche online per i Glo, i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione, ai fini della stesura del Pei.

A renderlo noto due associazioni, FISH ETS (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), che hanno dichiarato di accogliere positivamente la proposta emendativa.

L’emendamento, non ancora formalizzato in Commissione, prevede che il Pei sia redatto entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre dell’anno scolastico di riferimento. È possibile modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute esigenze dell’alunno o dello studente, anche in base al suo progetto di vita.

Un altro correttivo riguarda il funzionamento del Gruppo di lavoro operativo. Il Pei può essere approvato dal Glo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché questa sia stata regolarmente convocata. Per favorire la partecipazione di tutti i componenti al Gruppo, si prevede inoltre la possibilità di essere presenti a distanza in modalità telematica, così come di acquisire digitalmente i materiali. (1.74) (1.82)

Tempi per la redazione e l’approvazione del PEI

Il Decreto 170/2026, in attesa di conversione in legge, modifica l’articolo 7, comma 2, lettera g), del Decreto legislativo 66/2017. Il provvedimento introduce scadenze differenti per la redazione e l’approvazione del PEI, distinguendo tra alunni già iscritti nella stessa scuola e studenti di nuova iscrizione o nuova certificazione.

Alunni già iscritti nella medesima scuola: il PEI, redatto in via definitiva entro giugno, può essere modificato o rettificato entro le prime due settimane di ottobre qualora emergano nuove condizioni di funzionamento della persona. Resta comunque possibile intervenire successivamente in presenza di ulteriori cambiamenti.

il PEI, redatto in via definitiva entro giugno, può essere modificato o rettificato qualora emergano nuove condizioni di funzionamento della persona. Resta comunque possibile intervenire successivamente in presenza di ulteriori cambiamenti. Alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione: il PEI deve essere predisposto in via provvisoria entro giugno e approvato in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.

Assegnazione delle ore di sostegno

Per quanto riguarda l’attribuzione delle ore di sostegno didattico, il Decreto 170/2026, modificando il Decreto legislativo 66/2017, affida al GLO il compito e la responsabilità di stabilire il numero di ore da assegnare alla classe. Tale decisione deve essere adeguatamente motivata nell’ambito della definizione del PEI.

Il numero di ore assegnate rimane invariato nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, salvo aggiornamenti giustificati da nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio da un grado scolastico a un altro, invece, il PEI viene aggiornato tenendo conto delle condizioni dell’alunno e del contesto scolastico, al fine di definire le ore di sostegno da assegnare alla nuova classe.

Validità del PEI in assenza di una componente

Il decreto stabilisce inoltre che l’approvazione del PEI da parte del GLO rimane valida anche in assenza di una o più componenti, purché la seduta sia stata regolarmente e formalmente convocata.