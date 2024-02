Intelligenza artificiale, una piattaforma per supportare docenti e alunni nel quotidiano: il progetto Avalon di una scuola di Formia

Presso l’Istituto Comprensivo “Pasquale Mattej” di Formia, in provincia di Latina, grazie ai fondi PNRR, è stato avviato un progetto didattico, denominato AVALON, basato sull’Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di realizzare una piattaforma didattica in grado di supportare docenti e alunni nel quotidiano lavoro scolastico. Già da qualche mese si stanno svolgendo i test in classe di tale sistema.

Come racconta l’Animatore Digitale dell’Istituto, Paolo Cammarano, il progetto AVALON, sviluppato in collaborazione con una squadra di tecnici di una locale azienda informatica, è stato pensato per essere da supporto alla didattica sfruttando le potenzialità e le risorse messe a disposizione dall’Intelligenza Artificiale.

Orientamento, la piattaforma rende il tutoraggio più efficace

Tale piattaforma rappresenta un passo significativo verso l’innovazione educativa, unendo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale alla didattica, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti, rendendo il tutoraggio didattico più efficace, coinvolgente, partecipativo e soprattutto inclusivo. Inizialmente è stato avviato un percorso di formazione, ancora in atto, con i programmatori della società che collabora con l’Istituto Comprensivo “Pasquale Mattej” di Formia e i docenti della scuola.

Successivamente la formazione si è spostata in classe e ha coinvolto contemporaneamente i docenti e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo principale del progetto è quello di fornire, ad ogni studente, una sorta di insegnante personale che lo possa guidare durante le diverse fasi di apprendimento in classe e, soprattutto, a casa. Ogni docente potrà realizzare un percorso didattico calibrato in base alle diverse caratteristiche dei propri alunni, favorendo così il processo di apprendimento di ognuno di loro. La piattaforma opera in piena sicurezza, non permettendo ai ragazzi, in alcun modo, di uscire al di fuori del percorso didattico impostato dal docente.

Grande entusiasmo tra studenti e docenti

Il progetto AVALON ha anche un valore orientativo perché insegna agli alunni che è possibile gestire la tecnologia e sfruttarla in maniera costruttiva; AVALON rappresenta, inoltre, un forte fattore di sviluppo delle competenze digitali e informatiche dei nostri alunni.

L’iniziativa, come hanno confermato gli stessi allievi delle classi in cui sono già iniziate le attività didattiche utilizzando la piattaforma AVALON, ha suscitato grande entusiasmo ed interesse tra studenti, genitori e docenti e siamo fortemente convinti che possa rappresentare una pietra miliare nel futuro della didattica.