Diretta video

Burnout Docenti: Sintomi, Cause e Come Gestire lo Stress a Scuola

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
02.02.2026

Intercultura al fianco delle scuole: formazione e strumenti per rendere strutturale l’internazionalizzazione

Lara La Gatta

L’internazionalizzazione non è più un’esperienza episodica, ma una componente sempre più centrale della scuola italiana. A confermarlo è il Rapporto 2025 di Fondazione Intercultura: oggi il 55% degli istituti secondari ha almeno uno studente coinvolto in programmi di mobilità all’estero e il 75% dei dirigenti scolastici riconosce a queste esperienze un valore strategico per affrontare temi internazionali e interculturali.

In questo contesto, Intercultura ODV e Fondazione Intercultura ETS rafforzano il loro impegno a fianco delle scuole con un’ampia offerta formativa rivolta a dirigenti, docenti e studenti, pensata per “mettere a sistema” la mobilità studentesca e valorizzarne l’impatto educativo.

Cuore dell’iniziativa è la Guida operativa per la scuola sulla mobilità studentesca internazionale, realizzata in collaborazione con ANP. La guida, affiancata da un corso di formazione dedicato, fornisce un quadro normativo e pedagogico chiaro per accompagnare le scuole in tutte le fasi della mobilità: dalla partenza degli studenti all’estero all’accoglienza di quelli internazionali. Il percorso formativo, della durata di cinque ore certificate, è pensato per gruppi ristretti e punta a fornire strumenti concreti di organizzazione, gestione e valutazione. Accanto a questo, Intercultura propone anche un corso specifico sull’ospitalità, focalizzato sulle buone pratiche per l’inserimento e la valorizzazione degli studenti stranieri nelle classi italiane (qui il programma dei corsi che si terranno nel corso del mese di febbraio in diverse città italiane).

Un ulteriore tassello è rappresentato dal Protocollo di valutazione Intercultura, uno strumento scientifico che consente alle scuole di riconoscere e certificare le competenze trasversali sviluppate durante l’esperienza di mobilità. Il sito dedicato (www.protocollointercultura.it) fornisce risorse per integrare la mobilità nel PTOF e valorizzare la crescita degli studenti al loro rientro

L’offerta non si ferma alla formazione del personale, ma coinvolge direttamente anche gli studenti grazie a una ricca proposta di laboratori didattici per le scuole secondarie di primo e secondo grado, condotti dai volontari di Intercultura. Dai percorsi sull’Agenda 2030 e sul “villaggio globale” ai laboratori su lingue, comunicazione interculturale, educazione civica e memoria storica, le attività portano il mondo in classe e stimolano una cittadinanza attiva e consapevole (www.intercultura.it/scuole/portale-scuole).

Intercultura opera su tutto il territorio nazionale in collaborazione con gli istituti scolastici, mettendo a disposizione materiali gratuiti e strumenti operativi. Docenti e dirigenti possono iscriversi al Portale Scuole di Intercultura per ricevere aggiornamenti sui corsi, accedere alle risorse e avviare protocolli di collaborazione. Un passo concreto per trasformare l’internazionalizzazione da opportunità individuale a progetto educativo condiviso.

FormazioneIntercultura

Dispositivi digitali e formazione del personale, ANP: “Dal MIM tante risorse ma a serio rischio di inutilizzabilità”

Formazione ATA, pubblicato decreto: stanziati 50 milioni, ecco come funziona – PDF

TFA, formazione, orientamento universitario: Enrico Foti (rettore Unict) racconta il suo programma

Formazione docenti, come insegnare bene con l’avvento del digitale? I corsi gratuiti online del Polo Calvino

Formazione del personale scolastico, catalogo di buone pratiche nelle scuole: avviso in scadenza il 18 febbraio

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

La leva militare e civile farebbe bene ai giovani maleducati, la Lega torna all’attacco durante l’adunata degli Alpini a Genova: scuole coinvolte

Alessandro Giuliani

Graduatorie 24 mesi Ata, il servizio civile universale è utile come riserva e come servizio

Lucio Ficara

Quando la maturità era una cosa seria, ma non era improbabile che i plichi d’esame venissero “rubati” su un autobus

Reginaldo Palermo

Viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori hanno precise responsabilità di vigilanza e obblighi di servizio

Lucio Ficara
vai alla ricerca avanzata