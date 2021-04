Internet a scuola, arriva la banda ultra larga: nelle prossime settimane i primi sopralluoghi

Già dalle prossime settimane partiranno i primi sopralluoghi per portare nelle scuole la banda ultra larga prevista dal “Piano Scuola”.

Il “Piano scuola”, finanziato per complessivi 400.430.898,00 euro, prevede la messa a disposizione di connettività fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, a favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Il piano prevede il collegamento di tutti i plessi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado su tutto il territorio nazionale, nonché il collegamento di tutti i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia, ubicate nelle aree già interessate da interventi infrastrutturali denominate “aree bianche”, per un totale di circa 35.000 edifici.

Con nota prot. n. 9068/2021 il MI ha fatto sapere che il servizio verrà erogato tramite la fornitura di un apparato utente in fibra ottica (CPE) all’interno dell’edificio scolastico, compresa la fornitura in opera dei cavi, tubi e materiali di installazione e di cablaggio, la realizzazione del collegamento fisico sulla rete comunale e sulla rete nazionale fino a punti di erogazione del servizio individuati dagli operatori affidatari, l’assistenza tecnica e manutenzione, per un periodo complessivo di 5 anni.

Gli interventi – precisa il Ministero – non comportano oneri da parte delle scuole e saranno svolti dai soggetti responsabili entro il 2023.

