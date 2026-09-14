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Primo piano | 14-09-2026

Attualità
14.09.2026

Investito da un autobus il primo giorno di scuola, diciottenne della provincia di Lecco finisce in ospedale: “Massima gravità”

Redazione
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Doveva essere una festa, per riabbracciare compagni e docenti dopo la pausa estiva. Invece il primo giorno di scuola, per uno studente di diciotto anni di Casatenovo, in provincia di Lecco, è andato in modo molto diverso. Il ragazzo infatti è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus, proprio mentre usciva dall’istituto. A riferire la notizia è l’Ansa.

“L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni“, scrive l’agenzia. “Il giovane, alunno dell’Istituto Fumagalli, è stato investito da un bus di linea per cause in corso d’accertamenti. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale con il codice di massima gravità. Sono intervenuti un’ambulanza e l’auto medica“.

A essere coinvolti, riporta ancora l’Ansa, anche “l’elisoccorso da Milano, i Vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto anche i dirigenti e docenti”. Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale di fronte agli istituti, spesso gestita dalla polizia municipale, o in sua assenza anche da volontari che cercando di garantire un attraversamento sereno ai ragazzi.

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