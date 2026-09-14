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14.09.2026

Crans-Montana, primo giorno di scuola per quattro dei ragazzi feriti: “Rientro graduale in base alle indicazioni dei medici”

Redazione
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È un lento ritorno alla normalità quello dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans-Montana, che a capodanno di quest’anno è costata la vita a decine di persone rimaste intrappolate in un locale andato a fuoco. Per quattro degli studenti rimasti feriti, nelle scorse ore, si sono riaperte le porte della scuola pubblica, il liceo Virgilio di Milano, frequentato da tutti loro.

I ragazzi “sono entrati da un ingresso secondario della sede dell’istituto di via Pisacane, evitando l’ingresso principale”, informa l’Ansa, “e hanno iniziato il loro primo giorno di scuola dopo i lunghi mesi trascorsi in ospedale. I quattro, che frequentano la quarta D dell’indirizzo di Scienze umane, hanno ritrovato i compagni dopo aver seguito le lezioni in ospedale e a casa“.

“Preferiamo goderci il momento”, ha detto la mamma di uno dei giovani, motivando il suo rifiuto di rilasciare dichiarazioni. Il loro rientro sarà graduale, aggiunge l’agenzia, “in base alle condizioni di salute e alle indicazioni dei medici”. “Loro ci tengono, speriamo che riescano a starci il più tempo possibile”, ha spiegato il vicepreside Mario Secone, rispondendo ai giornalisti fuori dalla scuola.

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