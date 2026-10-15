Io Penso Positivo, il progetto di educazione finanziaria per le scuole e le giovani generazioni

“Comprare un computer con i miei soldi è stata una soddisfazione enorme”
afferma Alice, 18 anni. “Ho capito che risparmiare significa avere libertà” dice Marco 18 anni “Il mio obiettivo? Un’auto tutta mia” dichiara Giulia, 17 anni. Questi tre ragazzi hanno partecipato al progetto formativo di educazione finanziaria “Io Penso Positivo. Educare alla finanza”, rivolto alle studentesse ed agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Unioncamere. Il progetto ha ottenuto il riconoscimento di “qualità” da parte del Comitato per il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.
Obiettivi: formare dei consumatori consapevoli, fornire gli strumenti in particolare per riconoscere le opportunità di lavoro equo; comprendere le situazioni di gender gap finanziario; prevenire i casi di violenza economica; riconoscere le frodi finanziarie (anche generate con l’AI); stimolare la capacità creative volte alla creazione di una start up; evitare situazioni di difficoltà economiche future e di sovraindebitamento.
In estrema sintesi il percorso formativo comprende:
Tutti i materiali sono consultabili sul sito compresi quelli presenti nella sezione Academy, sui temi del risparmio, della pianificazione, della moneta digitale, del consumo responsabile, delle criptovalute e molto altro.
Per conoscere i risultati del progetto, è possibile partecipare – on line e gratuitamente – al convegno che si terrà il 9 novembre prossimo, mese dell’educazione finanziaria, realizzato da Unioncamere, finanziato dal MIMIT e riconosciuto dal Comitato edufin, dal titolo “Il potere di scegliere. Conoscere la finanza per costruire il proprio futuro con consapevolezza ed indipendenza”. L’evento è rivolto alle scuole ed è possibile seguirlo in diretta sul canale YouTube di Unioncamere dalle ore 10.00 alle 12.30.
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