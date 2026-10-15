Io Penso Positivo, il progetto di educazione finanziaria per le scuole e le giovani generazioni

“Comprare un computer con i miei soldi è stata una soddisfazione enorme”

afferma Alice, 18 anni. “Ho capito che risparmiare significa avere libertà” dice Marco 18 anni “Il mio obiettivo? Un’auto tutta mia” dichiara Giulia, 17 anni. Questi tre ragazzi hanno partecipato al progetto formativo di educazione finanziaria “Io Penso Positivo. Educare alla finanza”, rivolto alle studentesse ed agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Unioncamere. Il progetto ha ottenuto il riconoscimento di “qualità” da parte del Comitato per il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Obiettivi: formare dei consumatori consapevoli, fornire gli strumenti in particolare per riconoscere le opportunità di lavoro equo; comprendere le situazioni di gender gap finanziario; prevenire i casi di violenza economica; riconoscere le frodi finanziarie (anche generate con l’AI); stimolare la capacità creative volte alla creazione di una start up; evitare situazioni di difficoltà economiche future e di sovraindebitamento.

In estrema sintesi il percorso formativo comprende:

la partecipazione, on line o in modalità ibrida, ad uno dei 10 Live Show in programma tra marzo e maggio (sono consultabili on line nella pagina dei Live show del sito www.iopensopositivo.eu);

(sono consultabili on line nella pagina dei Live show del sito www.iopensopositivo.eu); il completamento di sei moduli formativi presenti nella sezione e-learning (sezione ISCRIVITI) sempre del sito. Completare i sei moduli formativi entro il 30 novembre permetterà di ottenere l’attestato di Educazione Finanziaria ed il certificato digitale OPEN BADGE (utile per la pubblicazione sui social)

presenti nella sezione e-learning (sezione ISCRIVITI) sempre del sito. Completare i sei moduli formativi entro il 30 novembre permetterà di ed il (utile per la pubblicazione sui social) la partecipazione ad un hackathon interattivo in cui studentesse e studenti lavorano insieme per riconoscere le frodi nell’era dell’intelligenza artificiale.

Tutti i materiali sono consultabili sul sito compresi quelli presenti nella sezione Academy, sui temi del risparmio, della pianificazione, della moneta digitale, del consumo responsabile, delle criptovalute e molto altro.

Perché partecipare a “Io penso positivo – Educare alla Finanza”:

Il progetto può essere utilizzato dalle scuole per le ore di Formazione Scuola Lavoro , nell’ambito dell’educazione civica e dell’orientamento formativo .

, e . E’ una iniziativa che facilita l’accesso ad altri progetti realizzati dalle Camere di commercio, per le scuole, in particolare sui temi dell’orientamento, del lavoro e del fare impresa.

Il progetto è una buona pratica di educazione finanziaria, come dimostra la vittoria di due studenti dell’Istituto C. Barletti di Ovada alla manifestazione European Money Quiz, del 2025 a Bruxelles. Per la prima volta l’Italia ha vinto questa competizione che ha visto la partecipazione di oltre 30 paesi europei!

del 2025 a Bruxelles. Per la prima volta l’Italia ha vinto questa competizione che ha visto la partecipazione di oltre 30 paesi europei! La partecipazione e l’accesso ai materiali didattici disponibili sul sito sono completamente gratuiti.

Per info sulla nuova edizione scrivere a: iopensopositivo.eu

Per conoscere i risultati del progetto, è possibile partecipare – on line e gratuitamente – al convegno che si terrà il 9 novembre prossimo, mese dell’educazione finanziaria, realizzato da Unioncamere, finanziato dal MIMIT e riconosciuto dal Comitato edufin, dal titolo “Il potere di scegliere. Conoscere la finanza per costruire il proprio futuro con consapevolezza ed indipendenza”. L’evento è rivolto alle scuole ed è possibile seguirlo in diretta sul canale YouTube di Unioncamere dalle ore 10.00 alle 12.30.

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