Educazione finanziaria, al via corsi di formazione per docenti: protocollo Consob-Mim aiuta i giovani a evitare truffe e gestire i soldi in modo consapevole

L’educazione finanziaria deve entrare nelle scuole e a portarla devono essere gli insegnanti: è questo il primo obiettivo del Protocollo d’Intesa firmato nel mese di ottobre dal presidente della Consob, Guido Stazi, e dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Le due istituzioni hanno da tempo condiviso, anche in seno al Comitato Edufin e a seguito delle novità introdotte dalla Legge Capitali, lo stesso fine: quello di garantire agli insegnanti un’offerta di contenuti educativi e metodi di qualità. Per realizzarlo, dunque, occorre “formare i formatori” nell’ambito dell’educazione finanziaria, in linea con le migliori prassi e gli standard internazionali sul tema in continua evoluzione.

Partendo da questo presupposto, Consob si impegna a rafforzare i percorsi formativi sui temi economico-finanziari per gli insegnanti, nelle modalità concordate con il ministero dell’Istruzione e del Merito, e a certificarne la partecipazione con un attestato nominativo.

Sempre Consob, allargherà l’offerta dei materiali a supporto della didattica e promuoverà iniziative di sensibilizzazione rivolte a studentesse e studenti.

L’amministrazione centrale di Viale Trastevere, a Roma, farà conoscere l’intesa alle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo attraverso gli Uffici scolastici regionali, favorendo l’incontro tra gli istituti e la proposta formativa dell’Autorità.

Ecco perché l’accordo rafforza la collaborazione tra la Consob e il mondo della scuola e consolida le relazioni con il dicastero dell’Istruzione: l’istituzione scolastica, infatti, rappresenta il contesto privilegiato per formare cittadini consapevoli e diffondere conoscenze economiche che favoriscono l’inclusione e contribuiscono a ridurre i divari territoriali, culturali e generazionali. Così da permettere ai giovani di gestire i soldi in modo consapevole. Oltre che Ma anche comprendere il rapporto rischio-rendimento.

Il protocollo Consob-Mim, quindi, punta a rafforzare le capacità di valutare l’informazione economico-finanziaria, compresa quella interattiva e che “corre” sul web, così da permettere alle nuove generazioni di captare e decifrare le comunicazioni ingannevoli, evitare gli indebitamenti, nonché i contesti di abuso o fraudolenti.

Quello che si vuole raggiungere con l’accordo, in definitiva, è acquisire quelle competenze indispensabili per partecipare in modo attivo alla vita sociale ed economica del Paese, oltre che richieste ormai pure dal mercato occupazionale.