“Io vuole imparare l’italiano”, il manuale con la vignetta razzista sarà modificato

Sarà modificato in sede di ristampa il libro di testo per la seconda elementare che ha scatenato polemiche per la frase “Io vuole imparare italiano bene” corredata dall’immagine disegnata di un bambino dalla pelle scura.”

Lo fa sapere sulla propria pagina Facebook il Gruppo Editoriale Raffaello, che ha pubblicato il manuale: “Abbiamo già provveduto a modificare la pagina, subito disponibile per chi utilizza il testo in questo anno scolastico“.

Ci editori si scusano “per l’illustrazione oggetto di molte critiche, che ha urtato la sensibilità e offeso, non era certamente nostra intenzione“.

Il gruppo editoriale precisa tuttavia che “è da sempre molto attento a tematiche quali l’inclusione, l’interculturalità e l’ascolto delle esigenze dei bambini e dei genitori. Questi sono i valori che orientano il lavoro delle nostre redazioni, dei nostri collaboratori e degli esperti che ci affiancano, sempre portato avanti con la massima cura, dedizione e passione“.