Ispezioni nelle scuole: sono un attacco alla libertà di insegnamento

Siamo un gruppo di docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore E.S. Piccolomini di Siena e riteniamo doveroso intervenire pubblicamente in seguito alla notizia dell’ispezione ministeriale inviata in alcune scuole, attenzionate per aver partecipato a un webinar in occasione della presentazione del libro Quando il mondo dorme della Relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese.

Questo episodio non è un fatto isolato, ma si inserisce in una sequenza di eventi che alimenta in noi una crescente preoccupazione sullo stato della libertà di insegnamento nel nostro Paese. Esso è parte di un più ampio clima in cui le iniziative autonome delle scuole vengono regolarmente esposte a polemiche di carattere politico. Interventi come questi finiscono per assumere una funzione non solo delegittimante, ma perfino intimidatoria, come se la professionalità e la responsabilità del corpo docente fossero costantemente sottoposte a scrutinio e sospetto.

Con questo comunicato rivendichiamo la dignità e l’autonomia del nostro ruolo. L’insegnante ha doveri precisi, ma anche diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica.

Constatiamo invece come la scuola, che dovrebbe essere il luogo privilegiato del pensiero critico, del confronto e dell’educazione alla cittadinanza, sia sempre più giudicata un intralcio, una controparte da sorvegliare e denunciare. Riteniamo, al contrario, che essa debba rappresentare un baluardo del confronto democratico e trasmettere alle studentesse e agli studenti strumenti di analisi critica, uno sguardo aperto e plurale sul mondo e la capacità di confrontarsi con la complessità del presente.

Per questi motivi desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno a tutta la comunità scolastica degli istituti coinvolti nella recente polemica. In un contesto come quello attuale, riteniamo indispensabile rafforzare la rete di solidarietà tra le scuole, affinché nessuna venga lasciata sola di fronte a pressioni o tentativi di delegittimazione. La difesa della libertà di insegnamento e del ruolo dell’istruzione pubblica come presidio democratico riguarda tutte e tutti.

Un gruppo di docenti dell’I.S. Piccolomini di Siena