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19.05.2026

Istruzione adulti, indicazioni e tempistiche per le iscrizioni all’a.s. 2026/27: scadenza 1° giugno 2026 – NOTA MIM

Lara La Gatta
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Indice
Come presentare domanda
Scadenze
Patto Formativo Individuale

Con nota del 18 maggio 2026 il MIM fornisce indicazioni in merito alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti per l’a.s. 2026/2027.

Come presentare domanda

Gli adulti che intendono iscriversi per l’anno scolastico 2026/2027 ai percorsi di istruzione di primo livello, o ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, devono presentare domanda di iscrizione direttamente alla sede dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”.

Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello, presentano domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di erogazione di secondo livello), vale a dire alle Istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello; le suddette Istituzioni scolastiche provvedono tempestivamente a trasmettere in copia le domande ricevute alla sede centrale del CPIA con il quale hanno stipulato l’accordo di rete.

È consentito presentare la domanda di iscrizione anche da remoto. In tal caso, successivamente all’accoglimento della domanda, sarà cura dell’adulto trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento della domanda medesima prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento, finalizzate alla definizione del Patto Formativo Individuale, e comunque entro il 14 novembre 2026.

Scadenze

Il termine per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato al 1° giugno 2026 e, comunque, entro il 15 ottobre 2026.

Attesa la specificità dell’utenza, è possibile, in casi motivati e nei limiti dell’organico assegnato, accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, che siano:

  • beneficiari dell’Assegno di inclusione;
  • beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.

Patto Formativo Individuale

Il Patto Formativo Individuale deve essere formalizzato entro il 25 novembre 2026.

LA NOTA

Nota-prot.-n.-1212-del-18-05-2026Download
cpiaistruzione adultiScadenze 2026

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