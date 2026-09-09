Istruzione adulti, pubblicate le Linee Guida per i CPIA per l’a.s. 2026/27: scadenze e criteri per i Patti Formativi Individuali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali e ai Dirigenti Scolastici la nota prot. n. 2340 dell’8 settembre 2026, contenente le istruzioni operative per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2026/2027 nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Il documento delinea le tappe organizzative e le novità didattiche nel solco del DPR n. 263/2012 e delle Linee Guida del 2015.
Per garantire il pieno funzionamento dell’offerta formativa sul territorio, la nota stabilisce la tempestiva definizione e il rinnovo di diverse intese di rete tra istituzioni scolastiche ed enti locali.
In particolare, viene richiamato l’obbligo di stipulare e trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 settembre 2026 l’accordo tra il CPIA e le scuole secondarie di secondo grado per la gestione dei percorsi di secondo livello. Entro la stessa cornice organizzativa rientrano le intese per l’uso condiviso degli spazi scolastici, gli accordi per l’ampliamento dell’offerta formativa e le collaborazioni sinergiche con le strutture territoriali del Ministero della Giustizia per la formazione nelle carceri.
Il termine ordinario per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi per l’a.s. 2026/2027 è fissato al 15 ottobre 2026. La nota specifica che:
Uno dei passaggi chiave dell’anno scolastico è la sottoscrizione del Patto Formativo Individuale (PFI), da completarsi entro il 25 novembre 2026. Il PFI formalizza il percorso di studi personalizzato a seguito delle fasi di accoglienza, orientamento e riconoscimento dei crediti formativi prevressi, i quali non possono di norma superare il 50% del monte ore complessivo. Per agevolare la procedura, il Ministero ha integrato una funzione specifica sulla piattaforma SIDI.
Tra le principali novità sul piano didattico si conferma l’applicazione delle nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (D.M. n. 183/2024). L’insegnamento, articolato su 33 ore annuali, ruota attorno a tre nuclei fondamentali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità e Cittadinanza digitale.
Per quanto riguarda le prove conclusive, l’Esame di Stato del primo periodo didattico si svolgerà in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico. Tuttavia, per gli studenti con PFI conclusivo a febbraio 2027, è confermata la sessione straordinaria d’esame dal 1° febbraio al 15 marzo 2027. La valutazione delle competenze farà riferimento ai modelli ufficiali adottati con D.M. n. 14/2024.
Per rispondere alle esigenze di un’utenza complessa, la nota prevede specifici strumenti di supporto:
Infine, le istituzioni scolastiche saranno tenute ad aggiornare i propri documenti strategici (RAV e Piano di Miglioramento) nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per il triennio 2025-2028.