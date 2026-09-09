Istruzione adulti, pubblicate le Linee Guida per i CPIA per l’a.s. 2026/27: scadenze e criteri per i Patti Formativi Individuali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali e ai Dirigenti Scolastici la nota prot. n. 2340 dell’8 settembre 2026, contenente le istruzioni operative per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2026/2027 nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Il documento delinea le tappe organizzative e le novità didattiche nel solco del DPR n. 263/2012 e delle Linee Guida del 2015.

La Rete Territoriale: accordi entro il 30 settembre

Per garantire il pieno funzionamento dell’offerta formativa sul territorio, la nota stabilisce la tempestiva definizione e il rinnovo di diverse intese di rete tra istituzioni scolastiche ed enti locali.

In particolare, viene richiamato l’obbligo di stipulare e trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 settembre 2026 l’accordo tra il CPIA e le scuole secondarie di secondo grado per la gestione dei percorsi di secondo livello. Entro la stessa cornice organizzativa rientrano le intese per l’uso condiviso degli spazi scolastici, gli accordi per l’ampliamento dell’offerta formativa e le collaborazioni sinergiche con le strutture territoriali del Ministero della Giustizia per la formazione nelle carceri.

Iscrizioni e Patto Formativo Individuale (PFI)

Il termine ordinario per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi per l’a.s. 2026/2027 è fissato al 15 ottobre 2026. La nota specifica che:

Le domande per i percorsi di primo livello e per l’alfabetizzazione linguistica vanno presentate direttamente alla sede centrale o alle sedi associate del CPIA.

Le iscrizioni ai percorsi di secondo livello devono essere indirizzate agli istituti secondari superiori partner.

Il Collegio dei docenti può fissare criteri di deroga per accogliere domande tardive in casi motivati.

Uno dei passaggi chiave dell’anno scolastico è la sottoscrizione del Patto Formativo Individuale (PFI), da completarsi entro il 25 novembre 2026. Il PFI formalizza il percorso di studi personalizzato a seguito delle fasi di accoglienza, orientamento e riconoscimento dei crediti formativi prevressi, i quali non possono di norma superare il 50% del monte ore complessivo. Per agevolare la procedura, il Ministero ha integrato una funzione specifica sulla piattaforma SIDI.

Educazione civica, esami e valutazione

Tra le principali novità sul piano didattico si conferma l’applicazione delle nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (D.M. n. 183/2024). L’insegnamento, articolato su 33 ore annuali, ruota attorno a tre nuclei fondamentali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità e Cittadinanza digitale.

Per quanto riguarda le prove conclusive, l’Esame di Stato del primo periodo didattico si svolgerà in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico. Tuttavia, per gli studenti con PFI conclusivo a febbraio 2027, è confermata la sessione straordinaria d’esame dal 1° febbraio al 15 marzo 2027. La valutazione delle competenze farà riferimento ai modelli ufficiali adottati con D.M. n. 14/2024.

Flessibilità, Aule Agorà e SNV

Per rispondere alle esigenze di un’utenza complessa, la nota prevede specifici strumenti di supporto:

Aule a distanza Agorà : gli USR potranno autorizzare l’attivazione di norma di un’aula a distanza per ciascun CPIA per la fruizione remota delle lezioni.

: gli USR potranno autorizzare l’attivazione di norma di un’aula a distanza per ciascun CPIA per la fruizione remota delle lezioni. Rinforzo dell’alfabetizzazione : per gli studenti privi di titolo di studio primario è previsto un incremento fino a 200 ore per il livellamento delle competenze di base.

: per gli studenti privi di titolo di studio primario è previsto un incremento fino a 200 ore per il livellamento delle competenze di base. Raccordo IeFP: si incentiva il collegamento con la Formazione Professionale e l’apprendistato.

Infine, le istituzioni scolastiche saranno tenute ad aggiornare i propri documenti strategici (RAV e Piano di Miglioramento) nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per il triennio 2025-2028.

LA NOTA