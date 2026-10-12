Italiano e integrazione: il Governo investe sul futuro

La conoscenza della lingua è un presupposto fondamentale per favorire l’integrazione degli immigrati e promuovere una convivenza basata sul dialogo, sulla comprensione reciproca e sul rispetto. Padroneggiare la lingua del Paese in cui si vive significa poter accedere più facilmente al mondo del lavoro, ai servizi pubblici e all’istruzione e, più in generale, partecipare pienamente alla vita civile della comunità. Al contrario, le barriere linguistiche rischiano di alimentare l’isolamento, limitare le opportunità e favorire la formazione di quartieri sempre più chiusi in sé stessi, che possono trasformarsi in vere e proprie enclave all’interno delle nostre città. Investire nell’apprendimento della lingua italiana significa, dunque, non solo offrire agli immigrati uno strumento concreto di autonomia, ma anche rafforzare la coesione sociale e prevenire quelle dinamiche di segregazione che possono mettere a rischio i valori democratici su cui si fonda la nostra società.

È in questa direzione che si inseriscono gli ultimi provvedimenti promossi dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, volti a rafforzare le misure per favorire l’apprendimento dell’italiano da parte degli studenti stranieri. Uno degli ultimi decreti prevede, a regime, uno stanziamento di oltre 14 milioni di euro per finanziare attività extracurricolari di potenziamento linguistico nelle scuole in cui non sia possibile rispettare i limiti previsti per la presenza di alunni non italofoni.

Anche gli interventi a favore dei CPIA, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, sono destinati a essere rafforzati. Nell’anno scolastico 2025/2026, quasi 185 mila cittadini stranieri hanno frequentato corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana nell’ambito del sistema di istruzione degli adulti.

La sfida può essere particolarmente impegnativa per chi proviene da contesti linguistici molto distanti dall’italiano. Per chi parla lingue come l’arabo, l’urdu o il bengalese, l’apprendimento può comportare difficoltà legate non soltanto al vocabolario e alla grammatica, ma anche agli alfabeti, ai sistemi di scrittura e alla struttura delle frasi. Si tratta di differenze che richiedono tempo, esercizio e percorsi didattici adeguati, soprattutto per chi arriva in Italia in età adulta e non ha avuto precedenti occasioni di apprendimento.

In questo percorso, la scuola svolge un ruolo centrale. Un insegnamento strutturato e continuativo consente di sviluppare competenze che vanno oltre la comunicazione quotidiana: comprendere testi scritti, affrontare un colloquio di lavoro e orientarsi nei rapporti con le istituzioni. L’integrazione linguistica, infatti, non si esaurisce nell’imparare a farsi capire, ma richiede la capacità di utilizzare l’italiano in contesti diversi e sempre più complessi.

La lingua italiana è il risultato di una lunga evoluzione storica, alla quale ha contribuito una ricca tradizione letteraria, dalle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio fino agli autori dei secoli successivi. Questa eredità ha contribuito a consolidare e arricchire la lingua, che può tuttavia presentare diverse complessità per chi la apprende come seconda lingua. È dunque fondamentale accompagnare gli studenti stranieri fin dalle prime fasi, attraverso strumenti didattici adeguati e un sostegno costante.

Le difficoltà linguistiche, quando si sommano alla marginalità economica e sociale, possono aggravare l’isolamento e alimentare incomprensioni e diffidenza. L’esperienza di alcune banlieues francesi mostra quanto sia importante affrontare tempestivamente le condizioni di disagio e gli ostacoli che incontrano coloro che non sono nati e cresciuti nel nostro paese.

È proprio per questo che bisogna partire dalla scuola, sostenendo al tempo stesso chi desidera imparare la lingua in età adulta. Una società più coesa si costruisce anche garantendo a tutti la possibilità di comprendersi e di partecipare attivamente alla vita della comunità. È questo l’obiettivo a cui deve tendere una democrazia avanzata come la nostra.

Ivana Londero