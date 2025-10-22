ITS Academy, al via la consultazione pubblica: scadenza 10 novembre 2025

Valutiamo l’impatto della normativa in materia di Istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) è il titolo della consultazione pubblica avviata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per raccogliere la voce dei cittadini sull’impatto nella loro vita formativa, sociale e lavorativa delle norme approvate in materia di Istruzione tecnologica superiore.

“Si tratta di una ulteriore iniziativa – scrive il MIM – nell’ambito di un percorso di ampio coinvolgimento che punta ad ascoltare chi è direttamente interessato dai provvedimenti adottati in ambito scolastico: studenti, genitori, insegnanti, personale scolastico e amministrativo, dirigenti, sindacati e associazioni di categoria“.



La consultazione è iniziata il 13 ottobre scorso e sarà possibile compilare il questionario online fino al prossimo 10 novembre.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutti i cittadini. Nel caso delle norme intervenute in materia di istruzione tecnologica superiore, è importante per il Ministero acquisire informazioni relative all’impatto delle stesse soprattutto da parte di: studenti e genitori, personale docente, personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), dirigenti scolastici, dipendenti del Ministero in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale o periferica (Uffici scolastici regionali e Uffici di ambito territoriale), imprese, nonché di qualunque figura sia portatrice di interessi rispetto alla normativa in oggetto.

Come partecipare alla consultazione

Per partecipare alla consultazione è necessario accedere alla piattaforma ParteciPA e seguire le indicazioni contenute nel questionario online.