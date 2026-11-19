Dal 20 novembre 2026 al 14 febbraio 2027, il museo M9 di Venezia Mestre ospita una mostra dedicata a Carlo Lorenzini, in arte Collodi, nel bicentenario della nascita. Si intitola “Carlo Collodi: tra penna, politica e ‘bugie’ che dicono la verità” ed è ideata e curata da INDIRE, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Apre al pubblico domani, venerdì 20 novembre, al secondo piano del museo.

Patriota, giornalista, educatore

Il percorso va oltre la celebrità del burattino e ricostruisce la figura di un intellettuale acuto e poco convenzionale: patriota, giornalista, polemista ed educatore. Testi, documenti e immagini mostrano il legame tra la sua militanza politica, dalle guerre d’indipendenza alla disillusione per l’Italia post-unitaria, e la sua produzione letteraria. I personaggi diventano così lo specchio di una società in transito, tra aspirazioni di libertà e tensioni morali di una nazione in formazione.

Tra comicità e morale

Dietro la leggerezza di Pinocchio, di Giannettino e delle Storie allegre c’è una tensione costante tra comicità e morale, tra spontaneità e disciplina. Collodi considerava l’istruzione uno strumento essenziale per costruire una coscienza civile, e la mostra ne evidenzia la dimensione pedagogica, affidata all’ironia. Il percorso valorizza i materiali del patrimonio storico di INDIRE, affiancati dai documenti della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e dalle immagini dell’Archivio storico Giunti, comprese le illustrazioni di Attilio Mussino.

Pinocchio nel Novecento

M9 ha arricchito il progetto con materiali inediti sull’evoluzione dell’immagine di Pinocchio nella cultura popolare: volumi della Biblioteca civica VEZ, pezzi della collezione privata di Marco Petrucci, un manifesto del Museo nazionale Collezione Salce di Treviso e figure della collezione veneziana Creature di Gomma. “Pinocchio è un personaggio nato nell’Ottocento ma che ha conquistato, formato e interpretato il Novecento molto più di quanto appaia a un primo sguardo”, commenta la direttrice di M9, Serena Bertolucci. Per Pamela Giorgi, prima ricercatrice INDIRE, la mostra rientra nel lavoro per rendere il patrimonio documentario “una risorsa viva e accessibile”, in dialogo con scuola, formazione e ricerca.