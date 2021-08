La formazione continua dei docenti

L’importanza della formazione continua non si limita solo alla categoria dei liberi professionisti, ma coinvolge anche e soprattutto il personale scolastico, in particolare i docenti. Diverse ricerche hanno mostrato che le competenze acquisite nella formazione iniziale diventano inerti se non supportate e stimolate in modo costante nel tempo. La Scuola, in quanto agenzia educativa per eccellenza, deve pertanto creare occasioni continue di crescita e sviluppo professionali. Ecco che diventano quindi importanti la formazione in servizio degli insegnanti e le opportunità di sperimentazione e specializzazione nell’ottica della formazione continua.

Investire nella formazione degli insegnanti

L’arricchimento professionale e la formazione stabile non costituiscono solo un obbligo morale del docente, ma diventano una vera e propria precedenza sociale ed economica. In uno scenario in costante progresso, sempre più collegato e globalizzato, il sistema educativo italiano infatti appare spesso debole e carente. Per fare in modo che il nostro sistema educativo si allinei agli standard internazionali sarà pertanto necessario progettare una formazione di qualità e prevedere un aggiornamento continuo del personale scolastico. Benché si parli spesso di una popolazione scolastica sempre più problematica, oggi i problemi vengono affrontati con più consapevolezza e determinazione.

Opportunità formative per i docenti

I docenti spesso sono criticati, ma molti non pensano a tutte le pressioni esistenti a livello di riforma dei piani di studio e della scuola. Questo si riflette sul mondo scolastico in generale, quindi su allievi, docenti e anche sui genitori. Per tale motivo è di fondamentale importanza formare gli insegnanti affinché possano affrontare queste sfide nel migliore dei modi.

ICOTEA è un Istituto Universitario accreditato dal MIUR che da sempre supporta il settore Scuola e dedica al personale scolastico numerose offerte formative. Per gli insegnanti ICOTEA ha riservato una vasta gamma di percorsi altamente professionalizzanti, quali Master, Diplomi di Specializzazione Biennali, Diplomi di Perfezionamento e Corsi singoli.

Inoltre i docenti possono approfittare anche di opportunità formative come le certificazioni linguistiche e informatiche o la Laurea Triennale in Mediazione Linguistica. Tali percorsi, infatti, permettono di acquisire punteggio per eventuali concorsi, aggiornamenti di graduatorie e richieste di mobilità o trasferimento. Infine ICOTEA offre anche corsi specifici in materia di sicurezza nelle scuole, riservati a tutto il personale e agli addetti nominati per le emergenze.

I percorsi in erogazione sono fruibili a distanza in modalità blended, attraverso una piattaforma e-learning attiva 24/7. Numerose sono le agevolazioni economiche riservate agli iscritti, tra cui la rateizzazione senza costi aggiuntivi dell’importo totale e il certificato di Diritto allo studio (150h).

Per scoprire tutti i vantaggi economici riservati agli iscritti di ICOTEA, visita il sito icotea.it o scrivi una mail a [email protected] per ricevere maggiori informazioni.

PUBBLIREDAZIONALE