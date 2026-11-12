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Attualità
12.11.2026

Ragazza di 15 anni si toglie la vita gettandosi dal quinto piano. Ipotesi istigazione al suicidio da parte dei coetanei

Redazione
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Tragedia a Roma, una ragazza di 15 anni si è gettata dal quinto piano di un palazzo nella zona Nord della Capitale ed è morta. L’episodio, come riporta il ‘Corriere della Sera’ sarebbe avvenuto mercoledì 11 novembre, verso l’ora di pranzo. Dietro il gesto potrebbe nascondersi un’istigazione al suicidio. La ragazza era infatti intenzionata a diventare un uomo e, secondo i racconti dei genitori, la figlia tornava a casa da scuola con tristezza ed amarezza.

Il sospetto è che fosse incompresa e presa di mira dai propri coetanei. Per questo la Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando proprio l’istigazione al suicidio. Al momento non risultano indagati e sono da provare eventuali atti di bullismo, ma gli inquirenti dovranno ricostruire il clima in cui è maturata la tragica scelta.

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