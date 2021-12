La Puglia avvia la vaccinazione ai bimbi tra 5 e 11 anni

Dal 16 dicembre in Puglia si apre la vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni anche nelle scuole individuate dalle Asl e in orario extrascolastico, così come ricorda la nota della Regione che segnala pure di dare la precedenza ai bimbi con particolari problemi.

Fra l’altro la circolazione del Covid 19 nelle scuole di Bari e provincia sembra in aumento rispetto a sette giorni fa. Tra il 29 novembre e il 5 dicembre, sarebbero 87 i casi positivi, a fronte delle 69 positività riscontrate nei sette giorni precedenti.

Il numero più significativo di infezioni tra gli studenti è stato tracciato nella scuola primaria per un totale di 30 casi, di cui 5 operatori scolastici e 25 alunni. In aumento anche i casi giornalieri di infezione, mentre dai testi anti Covid sarebbero risultate positive 468 persone, con un tasso di positività del 2,3% in forte rialzo.