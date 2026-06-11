Alunni più creativi e digitali: l’impatto della didattica collaborativa eTwinning in una ricerca INDIRE

I progetti didattici eTwinning innestano una crescita più ampia delle competenze chiave e a una maggiore tenuta della motivazione e dell’autopercezione degli alunni. È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, presentato nel volume “Impact on pupils’ key competences with eTwinning” edito da Pensa Multimedia e a cura della ricercatrice INDIRE Alexandra Tosi.

La ricerca ha messo a confronto per un intero anno scolastico un campione di 479 alunni tra 14 e 16 anni di 14 istituti scolastici italiani, divisi tra classi sperimentali (eTwinning) e classi di controllo (didattica tradizionale). Le cinque competenze chiave europee analizzate sono: competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Le valutazioni sono state triangolate tra il punto di vista dei docenti e l’autovalutazione degli studenti. I dati indicano le variazioni osservate tra l’inizio e la fine del percorso nei due gruppi; le percentuali esprimono il differenziale relativo a favore delle classi eTwinning rispetto alle classi di controllo.

Nelle valutazioni dei docenti emergono differenze positive a favore delle classi eTwinning in tutte le aree considerate. Il divario più marcato riguarda la consapevolezza ed espressione culturale, con una crescita oltre 5 volte superiore rispetto al gruppo di controllo (+460%). Seguono le competenze digitali (+325%), la cittadinanza attiva (+225%) e la competenza imprenditoriale (+160%).

“I dati suggeriscono che la didattica collaborativa può offrire agli studenti occasioni concrete per riconoscere e mettere in pratica le proprie competenze”, spiega Alexandra Tosi, ricercatrice INDIRE. “I progetti eTwinning, in particolare, favoriscono contesti autentici di collaborazione, anche internazionale, nei quali le competenze diventano più visibili e spendibili”.

Un dato significativo emerge dall’autovalutazione degli studenti: mentre gli studenti eTwinning vedono crescere la fiducia nelle proprie competenze digitali, i coetanei delle classi di controllo registrano una flessione negativa della percezione delle proprie abilità, pari a delta -0.07, contro +0.21 del gruppo eTwinning. Un simile trend negativo si registra nell’imprenditorialità e nelle competenze personali.

Il volume offre anche strumenti operativi pronti all’uso come rubriche di valutazione per docenti e test di autovalutazione per studenti, basati sui framework europei, per misurare e valorizzare queste competenze nella pratica quotidiana.

La ricerca è scaricabile da questa pagina: https://etwinning.indire.it/wp-content/uploads/2026/03/Tosi-.-Impact-on-pupils-key-competences-with-eTwinning-TOSI-27-AT.pdf

Leaflet: https://etwinning.indire.it/wp-content/uploads/2026/05/brochure_A5_etwinning_ricerca_mag26.pdf

Dati e materiali: https://etwinning.indire.it/ricerca/etwinning-e-lo-sviluppo-delle-competenze-degli-alunni/

Info sulla ricerca in eTwinning: https://etwinning.indire.it/ricerca/