Erasmus+ a Firenze per “Corri la Vita”: sport, inclusione e solidarietà il 27 settembre

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE sarà presente domenica 27 settembre a Firenze per Corri la Vita 2026, la manifestazione sportiva e solidale che da oltre vent’anni sostiene le donne colpite da tumore al seno. È l’ottava partecipazione consecutiva dell’Agenzia all’evento, che si svolge nell’ambito della Settimana europea dello Sport.
La manifestazione, con arrivo in Piazza della Signoria, finanzia progetti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura del tumore al seno, e rappresenta ogni anno un’occasione per unire sport, impegno sociale e cittadinanza attiva. La squadra Erasmus sarà composta da studenti, docenti, personale scolastico e accademico, educatori e cittadini, a formare una comunità ampia e diversificata. Sarà inoltre assegnato il Premio Erasmus, riconoscimento simbolico dedicato ai partecipanti e al loro contributo alla diffusione dei valori del Programma. L’Agenzia allestirà anche un punto informativo aperto al pubblico, per illustrare le opportunità offerte da Erasmus+ nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. “Lo sport e l’educazione rappresentano strumenti importanti per favorire l’incontro tra persone e comunità”, ha dichiarato Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE. Per informazioni: www.erasmusplus.it