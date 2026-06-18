Erasmus+ a Firenze per “Corri la Vita”: sport, inclusione e solidarietà il 27 settembre

Indice Una comunità europea in corsa per la solidarietà

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE sarà presente domenica 27 settembre a Firenze per Corri la Vita 2026, la manifestazione sportiva e solidale che da oltre vent’anni sostiene le donne colpite da tumore al seno. È l’ottava partecipazione consecutiva dell’Agenzia all’evento, che si svolge nell’ambito della Settimana europea dello Sport.

Una comunità europea in corsa per la solidarietà

La manifestazione, con arrivo in Piazza della Signoria, finanzia progetti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura del tumore al seno, e rappresenta ogni anno un’occasione per unire sport, impegno sociale e cittadinanza attiva. La squadra Erasmus sarà composta da studenti, docenti, personale scolastico e accademico, educatori e cittadini, a formare una comunità ampia e diversificata. Sarà inoltre assegnato il Premio Erasmus, riconoscimento simbolico dedicato ai partecipanti e al loro contributo alla diffusione dei valori del Programma. L’Agenzia allestirà anche un punto informativo aperto al pubblico, per illustrare le opportunità offerte da Erasmus+ nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. “Lo sport e l’educazione rappresentano strumenti importanti per favorire l’incontro tra persone e comunità”, ha dichiarato Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE. Per informazioni: www.erasmusplus.it