Docente aggredita dalla madre di un’alunna: trascinata per i capelli in corridoio

Una docente di un comune torinese ha denunciato di essere stata insultata, minacciata e trascinata per i capelli lungo il corridoio della scuola dalla madre di una sua studentessa. L’episodio sarebbe avvenuto in una delle sedi della scuola e su di esso sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Una battuta in palestra, poi l’aggressione davanti ai colleghi

Secondo la ricostruzione della professoressa riportato da Torino Cronaca, tutto avrebbe avuto origine da una battuta pronunciata nel corso di una lezione di educazione fisica, dopo la quale la studentessa avrebbe manifestato scarso interesse nei confronti di una camminata sportiva organizzata dalla scuola. In seguito alle osservazioni dell’insegnante, la ragazza si sarebbe rivolta alla dirigente scolastica. Di lì a poco, nell’istituto sarebbe arrivata la madre della giovane. La docente avrebbe accettato un confronto per chiarire quanto accaduto, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata: la donna, secondo la denuncia, avrebbe prima rivolto pesanti minacce all’insegnante e poi l’avrebbe aggredita fisicamente davanti ad altri docenti e al personale scolastico presente. Dopo l’allarme lanciato al 112, la professoressa è stata accompagnata al pronto soccorso. Le lesioni riportate, sia fisiche sia psicologiche, hanno comportato una prognosi di circa 80 giorni. L’insegnante si è affidata a un legale, mentre la Polizia locale è impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti attraverso le testimonianze dei presenti e la documentazione medica.