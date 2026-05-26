Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 26 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
26.05.2026

La Scuola in Ospedale: i COBAS alla mostra “Sotto un manto di luce” al Policlinico Umberto I di Roma

Pubbliredazionale
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Dopo il successo della prima edizione del 2025 anche quest’anno si terrà, giovedì 28, la mostra dei lavori realizzati dai degenti-discenti ricoverati presso le cliniche pediatriche del Policlinico Umberto I di Roma. L’edizione del 2026 porta il titolo “Sotto un manto di luce” e vede il contributo delle tre istituzioni scolastiche presenti presso la struttura sanitaria: I.C. “Via Tiburtina Antica”, I.C. “Via Maffi” e il Liceo Scientifico “Tullio Levi Civita” di Roma. L’esposizione verrà allestita nei padiglioni del Policlinico, edificio A, con ingresso Viale Regina Margherita 324 dalle ore 10,00 alle 13,00.

Gli elaborati proposti sono il frutto di un lavoro durato tutto l’anno scolastico 2025/2026 e hanno visto il coinvolgimento degli alunni/e ricoverati/e nei vari reparti del Policlinico Umberto I di Roma e appartenenti a tutti gli ordini di scuola: un esempio tra i più rilevanti in Italia di una realtà pochissimo conosciuta, la Scuola in Ospedale, ossia la possibilità per i piccoli alunni/e di frequentare la scuola anche da malati/e e ricoverati/e in un ospedale. I temi rappresentati sono i più disparati e riflettono la sensibilità dei piccoli “artisti” che, per un caso non fortunato della vita, si sono ritrovati ospiti presso la struttura sanitaria, un soggiorno certamente non facile, soprattutto per i più piccoli.

In particolare, per la locandina della mostra, è stato utilizzato un elaborato creato da V. M. V. è un ragazzo pieno di vita, una forza della natura, che ha insegnato a tutti noi come affrontare la malattia diventando così un vero esempio da seguire. Molto importante è stato il contributo di tutti gli alunni/e di ogni ordine e grado che entrati in ospedale con le lacrime agli occhi ne sono usciti con un sorriso “solare”. Il successo ottenuto è merito della stretta collaborazione tra personale sanitario, medici ed infermieri, e personale scolastico che operano, ognuno nel proprio ambito, in un contesto umanamente non facile e molto delicato.

Alla mostra parteciperà il coro “Amici della montagna – Marco Bigi -” di Ronciglione che si esibirà per i piccoli degenti, i loro accompagnatori e per tutto il personale sanitario e scolastico presente. Alla mostra sono stati invitati i dirigenti del Policlinico Umberto I, i Primari, i medici, gli infermieri e i dirigenti del Provveditorato agli studi di Roma. Inoltre, saranno presenti la prof.ssa Izzo Paola, Dirigente dell’I.C. “Via tiburtina antica 25”, la prof.ssa Alessandra Mancuso, Dirigente dell’I.C. “Pietro Maffi” e la prof.ssa Flora Bottino del Liceo Scientifico “Tullio Levi Civita”.

Domenico Damiani Esecutivo COBAS Scuola di Roma e Provincia

pubbliredazionale

Cobasscuola in ospedale

Il CESP-RETE delle scuole ristrette al salone internazionale del libro: un bilancio

Dopo lo sciopero del 6 e 7 maggio i COBAS ribadiscono: basta prove Invalsi!

Il CESP-Rete delle scuole “ristrette” al Salone internazionale del Libro di Torino

Sciopero scuola 6 e 7 maggio, per cosa si protesta? Riforma istituti tecnici, prove Invalsi e Indicazioni Nazionali

Sciopero Cobas 6-7 maggio: mobilitazione per una scuola equa e inclusiva, a Roma il 6 (h.10) al MIM

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Accoglienza studenti provenienti da Gaza e Scuola in ospedale: in scadenza due avvisi finanziati dal PN 2021/2027

Lara La Gatta

Rinnovo contratto scuola, Cisl Scuola: ecco cosa cambia per il personale scolastico

Daniele Di Frangia

Scuole aperte il 31 agosto in Emilia Romagna, la proposta: chiuderle a giugno e settembre e usare questi mesi per la burocrazia

Redazione

Professori aggrediti a Parma, non faranno denuncia. Bruzzone: “Questa non è educazione. È resa”

Redazione
vai alla ricerca avanzata