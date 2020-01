La sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro

L’Alternanza scuola-lavoro è una attività innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. Nelle attività di alternanza scuola lavoro, in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’azienda dovrà garantire: