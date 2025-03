La storia solo occidentale? In oriente iniziò prima

Scrivono i saggi sulle indicazioni nazionali: “Solo l’Occidente conosce la Storia”.

Non lo sapevamo, sinceramente, e il fatto che ce lo dica un documento ufficiale del ministero dell’Istruzione e del merito ci fa sentire inadeguati.

In ogni caso, nonostante l’inadeguatezza, qualche dubbio ci viene, rileggendo quel concetto e in modo particolare ripensando al Milione di Marco Polo, ma pure alle guerre di conquista di Alessandro Magno con la sua ossessiva ricerca di quell’Oriente sempre più a oriente e di cui tante leggende aveva sentito, prima ancora che Omero scrivesse di Achille.

Ma ciò detto, appare in ogni caso singolare che si possa dire essere solo l’Occidente foriero di storia, che è come dichiarare essere il resto dell’umanità, e non solo quella orientale, dall’India alla Cina al Giappone, priva di una sua avventura storica, una sua identitaria radice culturale e ideale dove attingere la propria idea di Nazione.

Per taluni storici, l’idea formulata nelle Indicazioni del ministero farebbe riferimento a una concezione “colonialista” e suprematista, per cui l’occupazione di quelle terre, col relativo sfruttamento di risorse, sarebbe giustificata dalla loro ”mancanza di storia, di essere cioè “popoli senza Storia” e dunque naturalmente oggetto di invasione.

E ancora, perché usare la categoria di “Occidente” che viene quasi messo in contrapposizione a “Oriente”? Sembra fra l’altro una contraddizione di termini, considerato inoltre che i nostri giovani hanno bisogno di confronto con l’altro da sé e dunque con un passato, e una storia, che non produca esclusione, ma dialettica e condivisione di valori e di culture. Come i naviganti, insomma, in giro fra contenti e pure fra arcipelaghi di cui si conosce l’esistenza ma su cui mai si è messo piede.