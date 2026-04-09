LabLab, scopri il progetto di orientamento che connette scuola e impresa: iscrivi il tuo istituto e ricevi il LabLab Orientakit

Fino a 10 ore di orientamento curricolare, un kit didattico pronto all’uso e Job Experience reali nelle aziende lombarde: LabLab è il progetto gratuito di Regione Lombardia pensato per supportare i docenti delle scuole secondarie nell’orientamento post-diploma dei propri studenti.

Orientare uno studente verso il percorso post–diploma giusto è una delle sfide più complesse che un docente si trova ad affrontare. Non per mancanza di strumenti, ma perché ciò che manca – quasi sempre – è il contatto diretto con la realtà lavorativa: quell’esperienza concreta che trasforma una scelta vaga in una decisione consapevole. È esattamente il vuoto che LabLab si propone di colmare.

Lanciata dall’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione della Regione Lombardia – in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale -, LabLab è una web app gratuita che consente a studenti e studentesse delle scuole secondarie lombarde di visitare direttamente le aziende del territorio: osservare i processi produttivi, dialogare con i professionisti del settore, confrontare ciò che vedono con le proprie competenze e aspirazioni.

Il risultato è un orientamento che smette di essere teorico e diventa esperienza reale, misurabile, integrabile nel percorso curricolare. Il progetto coinvolge scuole, famiglie e imprese del tessuto produttivo lombardo – grandi e piccole – in tutti i settori e su tutto il territorio regionale, con un obiettivo chiaro: far incontrare agli studenti le persone giuste nel momento giusto, prima che le scelte siano già fatte.

Per i docenti che vogliono portarlo in aula, il progetto mette a disposizione LabLab Orientakit: una proposta didattica strutturata che permette di sviluppare fino a 10 ore di orientamento curricolare, perfettamente allineate alle Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Precisiamo che non si tratta di un’attività extracurricolare da incastrare nel programma, ma una bussola concreta per l’orientamento lavorativo, con strumenti pronti all’uso, che culmina nelle Job Experience in azienda e nell’aggiornamento dell’e-portfolio personale di ogni studente.

Se sei un docente e pensi che questa attività possa giovare alla tua classe, continua a leggere questo articolo per saperne di più.

Indice:

LabLab: la bussola per l’orientamento lavorativo degli studenti

Come funziona LabLab: tutto quello che c’è da sapere

Come accedere alla piattaforma

Quante esperienze possono fare gli studenti?

Quali settori è possibile esplorare?

Il kit che parte dall’aula:scopri il LabLab Orientakit per i docenti

LabLab: la bussola per l’orientamento lavorativo degli studenti

Il nodo dell’orientamento scolastico è ormai noto: agli studenti viene chiesto di scegliere il proprio percorso post–diploma senza aver mai avuto un contatto reale con il mondo del lavoro. LabLab interviene su questo punto, portando studenti e studentesse a contatto diretto con la realtà lavorativa prima che debbano prendere decisioni importanti.

L’obiettivo non è l’inserimento immediato nel mercato del lavoro, ma supportare ogni studente nella scelta più consapevole del percorso post-diploma: un ITS Academy, l’università, una formazione professionale, o un ingresso diretto nel mondo del lavoro. Una scelta che sia fondata non su stereotipi o indicazioni esterne, ma sull’esperienza diretta.

Attraverso la piattaforma, gli studenti si prenotano per visitare aziende reali del territorio lombardo, con esperienze che possono durare da alcune ore fino a un’intera giornata. Queste si chiamano Job Experience e si distinguono nettamente dalle tradizionali uscite didattiche: non si tratta quindi di visite di classe organizzate dai docenti, ma di incontri scelti autonomamente dagli studenti, in settori verso cui hanno espresso un interesse genuino.

Il tempo trascorso in azienda è dedicato all’osservazione dei processi lavorativi, al dialogo con gli operatori e alla riflessione sulle proprie competenze – hard e soft skills – in relazione a ciò che quel contesto professionale richiede.

La piattaforma è progettata per mettere in comunicazione tre soggetti: studenti, famiglie e imprese. Gli studenti, in particolare, prenotano e partecipano (con la propria classe o, volendo, anche da soli); i familiari – nel caso di minorenni – possono accompagnarli; le aziende aprono le proprie porte e presentano in modo concreto i propri contenuti e il proprio modo di lavorare.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia, indipendentemente dal rendimento scolastico o dall’indirizzo di studi:

Chi ha già individuato un talento specifico può trovare aziende disposte a valutarne le competenze come una risorsa concreta.

Chi ottiene buoni risultati ma non ha ancora le idee chiare sul futuro può esplorare settori diversi e confrontarsi direttamente con professionisti del settore.

Chi vive una situazione di scarsa motivazione scolastica può trovare in un contesto lavorativo lo stimolo che mancava, recuperando fiducia nelle proprie capacità.

Come funziona LabLab: tutto quello che c’è da sapere

Le aziende che aderiscono a LabLab lo fanno con un obiettivo preciso: incontrare i talenti di domani prima che altri lo facciano. Ogni Job Experience rappresenta quindi, per gli studenti più motivati, un’occasione che può configurarsi come una sorta di pre–selezione informale: chi dimostra competenza, curiosità e voglia di apprendere potrebbe diventare per quell’azienda un profilo da tenere in considerazione per il futuro.

Il funzionamento è interamente digitale. Le aziende lombarde attivano il proprio stand virtuale sulla piattaforma, indicando settore di appartenenza, tipologia di Job Experience offerta e numero massimo di partecipanti per ogni visita. Gli studenti accedono, consultano le opportunità disponibili nella propria provincia o su tutto il territorio regionale, scelgono quella di maggiore interesse e si prenotano.

Come accedere alla piattaforma

L’accesso è gratuito e riservato agli istituti scolastici. È sufficiente accedere con le credenziali fornite dalla Segreteria Tecnica di LabLab tramite email, e associare i nominativi dei docenti referenti al profilo dell’istituto già presente in piattaforma. Il docente riceverà automaticamente le proprie credenziali via email. Per accedere clicca qui.

Qualora la scuola abbia smarrito le credenziali di accesso, è possibile richiederne il recupero scrivendo a: lablab@thefullproject.it.

Quante esperienze possono fare gli studenti?

Ogni studente può effettuare fino a 5 Job Experience in totale: 3 in una prima fase, e altre 2 qualora la curiosità non sia ancora soddisfatta. Non esiste un limite rigido di prenotazioni, ma è importante segnalare che in caso di 3 mancate partecipazioni a visite prenotate, la possibilità di candidarsi viene automaticamente bloccata.

Gli studenti possono partecipare singolarmente o in gruppo, fino al numero massimo stabilito dall’azienda. I docenti hanno la possibilità di monitorare l’avanzamento delle attività direttamente dalla piattaforma e di integrare le esperienze nei percorsi curricolari di orientamento.

Quali settori è possibile esplorare?

L’offerta copre tutti i principali settori del tessuto produttivo lombardo, in ogni provincia: agricoltura, industria manifatturiera, moda, tecnologia, food, logistica, servizi e molto altro. Spesso le scoperte più significative arrivano da settori apparentemente lontani dal proprio percorso formativo.

Un esempio concreto: nel comparto vinicolo lombardo convivono competenze STEM legate alla ricerca per il miglioramento della produzione, marketing, commercializzazione internazionale e attenzione alla sostenibilità ambientale – un ventaglio di professionalità che difficilmente emerge da una semplice ricerca online.

Il kit che parte dall’aula:scopri il LabLab Orientakit per i docenti

Prima di accedere alle Job Experience in azienda, il percorso inizia in classe. LabLab Orientakit è la componente didattica del progetto, rivolta ai docenti delle scuole secondarie lombarde: un pacchetto di attività strutturate per sviluppare fino a 10 ore di orientamento curricolare, perfettamente in linea con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il kit consente di integrare LabLab nel programma esistente senza stravolgere la pianificazione didattica: le Job Experience in azienda diventano il naturale prolungamento di un percorso che prende avvio in aula, con attività pensate per accompagnare gli studenti nella riflessione sulle proprie competenze prima di confrontarle con le reali richieste del mercato del lavoro.

Va sottolineato che non si tratta di un’attività extracurricolare: è orientamento riconosciuto e strutturato a tutti gli effetti. I risultati del percorso confluiscono nell’e-portfolio di ogni studente, il documento che fa parte del Curriculum dello Studente e che ne attesta esperienze formative, competenze acquisite e i cosiddetti “capolavori“.

Il kit è disponibile nell’area riservata della piattaforma: una volta effettuato l’accesso, è possibile scaricarlo direttamente qui.

Inoltre, per qualsiasi informazione o supporto nella procedura di iscrizione, il team di LabLab è disponibile all’indirizzo: helpdesk.lablaborientakit@skuola.net.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO