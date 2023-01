L’amore per la Bandiera Tricolore va insegnato a scuola già alla primaria, per la sottosegretaria Frassinetti (FdI) è simbolo d’unità troppo importante

“L’amore per la propria Bandiera deve essere insegnato a scuola ad iniziare dalle primarie”: a dirlo, sabato 7 gennaio, è stata Paola Frassinetti, sottosegretaria del ministero dell’Istruzione e del Merito, nella giornata in cui ricorre l’anniversario della nascita del tricolore italiano.

“Oggi la nostra Bandiera Tricolore compie 226 anni”, ha ricordato la parlamentare di Fratelli d’Italia sottolineando che l’attaccamento alla Bandiera dovrebbe “essere insegnato a scuola ad iniziare dalle primarie”.

Secondo la sottosegretaria all’Istruzione “gli alunni devono sapere che la Bandiera è simbolo di Unità nazionale, di libertà e di identità”.

“Questi valori vanno tramandati nel tempo e i giovani sono i più adeguati a farlo”, ha concluso Frassinetti.

Subito dopo la nomina come sottosegretaria, Paola Frassinetti aveva detto alla Tecnica della Scuola che si sarebbe spesa per portare avanti le sue “battaglie condotte in tanti anni, prima in ambito territoriale e poi da parlamentare”, che l’hanno “vista presente in due legislature in commissione Istruzione”.

“Mi batterò – aveva specificato – per realizzare, in particolare, la riduzione degli alunni per classe, il supporto degli alunni meritevoli delle famiglie non abbienti e la creazione del liceo del made in Italy”.