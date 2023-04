Laurea per i geometri del futuro

Alla facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, in un incontro con gli studenti degli istituti superiori ad indirizzo tecnologico con percorso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) e degli istituti industriali con Indirizzo Edilizia, è stato presentato un corso universitario per sviluppare quanto appreso a scuola nel corso geometri.

Ma l’incontro è stato pure l’occasione per discutere le opportunità offerte dal nuovo percorso di Laurea ad indirizzo professionale (L-P01) in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio (TET). Presenti gli studenti di Sanluri, Decimomannu, Nuoro, Olbia, Palau, Siniscola. Oltre cento i ragazzi delle classi 4 e 5 del Corso CAT sede Bacaredda dell’IIS Dionigi Scano di Cagliari.

La coordinatrice del corso TET (L-P01), si legge su Ansa, ha presentato il progetto formativo e le sue implicazioni in merito alle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di opere edili, infrastrutturali e di trasformazione del territorio.

Poi focus con altri docenti del corso, mentre venivano pure evidenziate le possibilità di lavoro in crescita in studi professionali, società di ingegneria e architettura, imprese di costruzioni, uffici e aree tecniche di pubbliche amministrazioni e enti pubblici, produttori e fornitori di componenti e sistemi per l’edilizia.

Tra le figure richieste dal mercato anche il componente di team di progetto o di pianificazione, con ruoli prevalentemente esecutivi e operativi, specialista di sistemi digitali a supporto di progettazione, gestione opere civili e rilievo topografico, esperto di modelli informativi BIM (Building Information Modelling).