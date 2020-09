Lavoratori fragili: il questionario ISS per valutare le loro esperienze

Sul sito dell’ISS lanciato un questionario orientato a monitorare le esperienze delle persone fragili nell’era Covid quanto a disponibilità delle tecnologie per migliorare la qualità della vita, il grado di autonomia, le possibilità di socializzazione e interazione a seguito della forzata domiciliazione da Coronavirus. Non un orientamento specifico sulla scuola ma in generale su tutte le persone con fragilità o disabilità, lavoratori e non, allo scopo di raccogliere dati utili che consentano di facilitare la quotidianità delle fasce deboli e debolissime.

L’introduzione al questionario

Nell’Introduzione al questionario, disponibile fino al 15 ottobre, viene spiegato: Sono previste domande inerenti alle tecnologie innovative quali strumenti per mantenere o migliorare le condizioni generali di salute, lo stato funzionale e il grado di autonomia della persona; ma anche quesiti relativi all’utilizzo di social network o applicazioni (APP) finalizzate alla socializzazione e all’interazione .

Il questionario, anonimo, prevede due sezioni: – la prima include le domande indirizzate alla persona con fragilità e alla sua esperienza personale, e può essere compilata direttamente dall’interessato o, in caso di difficoltà, da un familiare, un caregiver o da un rappresentante di una Associazione; – la seconda parte raccoglie le opinioni dell’eventuale familiare, caregiver o rappresentante di Associazione che ha supportato la persona fragile nella compilazione.

