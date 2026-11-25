L’ARAN ha reso noti una serie di orientamenti applicativi in materia di ferie, permessi e riposi del personale scolastico, fornendo precisazioni utili a Dirigenti Scolastici e DSGA per la corretta gestione delle posizioni del personale ATA.

Festività soppresse ATA: spettano 4 giornate anche con l’orario su 5 giorni

Con l’orientamento Id 39527, l’ARAN ha chiarito l’impatto dell’articolazione dell’orario settimanale su 5 giorni (la cosiddetta “settimana corta”) sul numero delle giornate di riposo per festività soppresse ex legge n. 937/1977.

L’Agenzia ha precisato che l’articolazione dell’orario su 5 giorni anziché su 6 non comporta alcuna riduzione del numero delle giornate spettanti al personale ATA a tempo pieno. Pertanto, a tali lavoratori spettano integralmente le 4 giornate di riposo per festività soppresse, da fruire nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

Permessi retribuiti e congedo straordinario: nessuna riduzione delle 18 ore

Nel parere Id 39525, l’attenzione è rivolta ai permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (art. 67 del CCNL 18 gennaio 2024), riconosciuti al personale ATA nel limite di 18 ore annue.

L’ARAN ha specificato che la fruizione continuativa del congedo biennale per l’assistenza a familiari disabili (art. 42 d.lgs. n. 151/2001) non riduce il monte ore di permessi spettanti. Al rientro in servizio, il dipendente a tempo indeterminato conserva il diritto di fruire delle ore di permesso residue entro i limiti dell’anno scolastico di riferimento.

Ferie maturate prima dell’aspettativa ex art. 70: conservazione e rientro in sede

Infine, con l’orientamento Id 39510, l’Agenzia ha risposto ai dubbi sulla sorte delle ferie maturate dal dipendente ATA a tempo indeterminato prima di fruire dell’aspettativa per accettare un incarico a tempo determinato (art. 70 del CCNL 18 gennaio 2024).

L’ARAN sottolinea che il collocamento in aspettativa sospende il rapporto a tempo indeterminato senza estinguerlo e non determina la perdita automatica delle ferie già maturate. La concreta fruizione di tali ferie al rientro nella scuola di titolarità resta tuttavia subordinata ai limiti temporali stabiliti dalla disciplina contrattuale, che prevede il differimento di norma non oltre il mese di aprile dell’anno scolastico successivo.