La violenza contro le donne non è solo aggressione fisica: si alimenta di pregiudizi e passa anche dagli ostacoli all’autonomia. Alla vigilia e in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per la sua eliminazione, Skuola.net ha acceso i riflettori su entrambi i fronti, analizzando i dati Istat, AlmaDiploma e AlmaLaurea. Ne emerge un quadro che riguarda da vicino le nuove generazioni.

Il “se l’è cercata” tra i giovani

Circa un adolescente maschio su quattro ritiene che le ragazze possano provocare la violenza sessuale con il modo di vestire. I dati Istat, rilevati nel 2023 tra gli 11 e i 19 anni e pubblicati nel 2025, mostrano anche che il 36% accetta il controllo abituale del cellulare o dei social della fidanzata. L’11,1% tollera che in coppia “ci scappi uno schiaffo ogni tanto”: il 15,2% tra i maschi e il 6,7% tra le femmine. Eppure, in astratto, il 94,6% afferma che una donna non dovrebbe mai sopportare la violenza del partner. Resta inoltre diffusa l’idea che quanto accade in una coppia sia un fatto privato: la pensa così il 23,7%.

Stereotipi che pesano

Il 21,2% degli studenti crede che i maschi siano più portati per le materie STEM, mentre per il 14,6% il successo professionale è più importante per l’uomo. Proprio tra questi ultimi l’accettazione dello schiaffo occasionale sale al 21,7%. Per il 56,4%, poi, la bellezza conta più per le ragazze, mentre il 24,9% ritiene gli uomini meno adatti alle faccende di casa. A fare da argine sono i valori paritari, il sostegno reciproco nella coppia e un livello di istruzione elevato in famiglia, in particolare la presenza di una madre laureata.

Brave a scuola, penalizzate dopo

Le ragazze si diplomano con un voto medio di 79,7, contro il 75,9 dei maschi, e sono il 59,6% dei laureati. Anche all’università lasciano meno al primo anno, 4,1% contro 7,6%. Ma nel lavoro le gerarchie si ribaltano. A un anno dalla maturità, tra chi lavora a tempo pieno, guadagnano 1.270 euro netti al mese contro i 1.485 dei coetanei. Neppure la laurea colma il divario: secondo AlmaLaurea, a parità di condizioni, gli uomini hanno il 13,7% di probabilità in più di essere occupati dopo un anno e percepiscono 67 euro netti in più al mese. Una distanza che cresce nel tempo, soprattutto con l’arrivo dei figli, e che limita l’indipendenza economica delle donne. Per questo il contrasto alla violenza chiama in causa non solo le relazioni, ma anche scuola, famiglie e mondo del lavoro.