Legge 109/2025 novità per la scuola, cosa succederà ai vincitori dei concorsi PNRR

Pubblicata sulla G.U. n. 177 del 01 agosto 2025 la Legge 30-7-2025, n. 109, di conversione del Decreto Legge 24/06/2025, n. 90 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”.

A questo link una sintesi delle modifiche introdotte in sede di conversione che interessano la scuola, come riporta Cisl Scuola: Legge 109/2025 in GU, ecco le novità per la scuola: dai vincitori dei concorsi PNRR alla copertura assicurativa.

Vincitori dei concorsi PNRR

Con la Legge 109/2025, il governo interviene per garantire un avvio ordinato del nuovo anno scolastico. Tra le principali novità, una misura attesa dai vincitori dei concorsi legati al PNRR: chi otterrà l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 potrà essere assunto con contratto a tempo determinato e poi, una volta abilitato, trasformare il contratto in tempo indeterminato nello stesso anno. Una scelta che punta a sanare le disparità verificatesi tra i docenti abilitati in momenti diversi. Insieme a questa norma, si prevede anche la possibilità per i laureati in Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria (L-19 e LM-85bis) entro l’a.a. 2018/2019 di continuare ad esercitare la professione, nonostante le modifiche normative introdotte dal decreto 65/2017. Infine, viene rifinanziata l’Opera nazionale Montessori, con 1 milione di euro per il 2025, a conferma dell’interesse per la diffusione del metodo montessoriano.