Legge di bilancio 2021: la scheda di lettura della Uil Scuola

Legge di bilancio 2021, c’è anche il via libera al Senato. La Uil Scuola ha pubblicato un’interessante scheda di lettura con tutti i passaggi corredati da commenti.

Il leader della Uil Scuola Pino Turi ha commentato così la legge di bilancio 2021:

“Una legge di bilancio senza anima e senza una vera prospettiva di sistema. Per la scuola abbiamo interventi che danno risposte più alle richieste di lobby trasversali convinte dalle sirene del privato. La pandemia sembra non aver insegnato nulla.

Si continua a finanziare in modo surrettizio le scuole paritarie e non per dare il legittimo supporto derivante dalla pandemia, ma elargire finanziamenti incostituzionali, nascosti sotto la foglia di fico del sostegno”.

Ancora Turi su alcuni aspetti centrali:

“Resta la preoccupazione per il futuro del sistema scolastico che deve risolvere problemi come quello del reclutamento e della lotta al precariato.

Così mentre misure strutturali restano totalmente inevase, si prevede l’introduzione del Jazz nei licei musicali, e delle équipe formative dei docenti nei territori. Come dire, la ciliegina senza la torta”.

