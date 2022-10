Lettera di un genitore al neoministro Valditara: serve meritocrazia nella scelta dei docenti a cui affidare i nostri figli

Alla cortese attenzione della redazione di Tecnica della Scuola, sono un genitore di un alunno del primo anno di Liceo Scientifico e vorrei segnalare una situazione davvero paradossale al Neoministro Valditara, a cui auguro buon lavoro.

Quest’anno, infatti, a mio figlio è stato assegnato un docente di Matematica e Fisica che, come ho avuto modo di constatare con sgomento, è entrato in ruolo prendendo 0 (leggasi ZERO) al concorso straordinario “bis” indetto per i docenti cosiddetti precari. Credo che questa sia una situazione veramente assurda che ho già provveduto prontamente a segnalare al Dirigente Scolastico, al Provveditorato agli studi della mia città e anche a livello regionale e che in quest’occasione segnalo anche a Lei, ministro. Non intendo infatti lasciare mio figlio in balia di un “educatore” del genere, che ha dimostrato apertamente di essere impreparato. Avevo letto infatti della selettività del concorso che si era svolto per i docenti “STEM” e di questo mi ero compiaciuto, sperando ardentemente che a mio figlio fosse assegnato uno dei vincitori di una selezione così seria e rigorosa. Come mai alcuni docenti sono stati selezionati con rigore mentre ad altri è stato REGALATO il ruolo? Andrò a fondo con tutte le mie forze e adirò anche a vie legali affinché questa assurda situazione sia risolta al più presto. Con l’occasione, mi auguro che la nuova dicitura di Ministero dell’istruzione e del Merito significhi che non ci saranno MAI PIU’ delle vergognose sanatorie come questa che ha avuto come vittima, purtroppo, mio figlio.

Cordiali saluti,

Giacomo Martini