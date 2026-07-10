Registrati
Diretta video

Scuola Talk | Collegi docenti online, c’è l’ok del Ministero, ma che poteri hanno le scuole?

guarda
Attualità
10.07.2026

Lezioni private dei docenti tassate al 15%. Lo ribadisce il TU in materia di imposte sui redditi pubblicato nella GU del 3 luglio scorso

Reginaldo Palermo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Il testo unico sulle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26 della GU del 3 luglio scorso conferma puntualmente le norme in vigore in materia di tassazione delle lezioni private dei docenti.
La norma, che risale alla legge finanziaria del 2019, è ora contenuta nell’articolo 231 del TU (si tratta per la precisione del n. 117 del 19 giugno 2026) e prevede testualmente: “ai compensi derivanti dall’attivita’ di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”. “
“L’imposta – chiarisce il TU – è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”.
Per la verità la disposizione, come si è detto, non è nuova, d’altronde, come è noto, i testi unici non introducono “novità” ma si limitano a raccogliere norme preesistenti.
Piuttosto, in proposito, sarebbe interessante se l’Agenzia delle Entrate riuscisse a fornire qualche dato più concreto sulla quantità di tasse concretamente pagate in questi anni dai docenti che hanno svolto questa attività.

Docentilezioni private

PNRR Istruzione, al via la selezione di 70 esperti tra docenti e assistenti amministrativi per il Gruppo di Supporto: domande entro il 20 luglio 2026

Quali attività deliberative possono essere svolte a distanza: criteri e procedura da seguire

Intelligenza Artificiale e relazione educativa: la scuola del futuro avrà sempre bisogno dell’insegnante

Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: Tempi e fasi operative

La scuola non chiede privilegi: chiede giustizia

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Fake news in aumento, la “colpa” è il boom di social e influencer: con l’IA l’affidabilità potrebbe peggiorare – Studio IPSOS DOXA

Alessandro Giuliani

Lezioni private dei docenti tassate al 15%. Lo ribadisce il TU in materia di imposte sui redditi pubblicato nella GU del 3 luglio scorso

Reginaldo Palermo

TFA XI ciclo: le date delle prove si avvicinano, come prepararsi? – SCARICA GUIDA COMPLETA

Redazione

Storie di spiaggia. Fame di relazione

Luciano Verdone
vai alla ricerca avanzata