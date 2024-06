Libri di testo a.s. 2024/25, comunicazione dei dati adozionali entro il 7 giugno

Libri di testo a.s. 2024/25, comunicazione dei dati adozionali entro il 7...

Anche per il prossimo anno scolastico, restano confermate le regole già vigenti negli scorsi anni in merito all’adozione dei libri di testo.

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono state deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2024/2025, nel mese di maggio.

I collegi dei docenti hanno potuto confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni.

L’operazione successiva riguarda le segreterie scolastiche: la comunicazione dei dati adozionali va effettuata on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno 2024.

Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.