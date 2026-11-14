Decreto scuola 170: al Senato si chiude in settimana. Approvato un emendamento della Lega che consente alle scuole di realizzare progetti in materia di Costituzione. Su PEI e alunni stranieri il Decreto non cambia

Si concluderà quasi certamente in settimana il percorso per l’approvazione del decreto legge 170 che, come abbiamo scritto più volte, introduce misure importanti sul tema della redazione del PEI e sul “tetto” per il numero di alunni stranieri.

Su queste due questioni l’esame in Commissione non ha prodotto modifiche e quindi, a meno di sorprese dell’ultimo momento in aula, il decreto resterà sostanzialmente identico.

Si segnalano però, fra gli altri, 2 emendamenti approvati che, per quanto possiamo prevedere in questo momento, non modificheranno le sorti della scuola italiana ma che sono indicativi del contesto all’interno del quale si sta muovendo l’attuale maggioranza.



L’emendamento 2.01 a firma dei due senatori della Lega Paganella e Romeo recita testualmente: “A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo nell’ambito della propria autonomia possono promuovere, altresì, iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi e valori fondamentali, nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale”.

Probabilmente i due senatori leghisti non conoscono molto la normativa in vigore sull’argomento perché altrimenti saprebbero che la “conoscenza della Costituzione e dei suoi principi e valori fondamentali” è ampiamente prevista dalla legge 92/2019 ma anche dalle Indicazioni nazionali precedenti, dai “vecchi” programmi delle “elementari” del 1985, dai programmi delle medie del 1979 e persino dal vecchissimo DPR 585/1958 di Aldo Moro.

Ma probabilmente l’idea dei due senatori è che “repetita iuvant”.





Un’altra modifica interessante è stata presentata (e approvata) dalla senatrice Bucalo di Fratelli d’Italia e riguarda la questione delle assunzioni di dirigenti tecnici per coprire almeno i 59 posti che attualmente risultano vuoti nell’organici.

Alla fine del 2022, quando Valditara arrivò a Viale Trastevere, fece sapere di considerare del tutto prioritario obiettivo di assumere i dirigenti tecnici necessari per il funzionamento minimo della macchina amministrativa.

In attesa dell’espletamento di un regolare concorso, il Ministero veniva autorizzato ad assegnare incarichi provvisori “promuovendo” sul campo dirigenti scolastici o altri dirigenti amministrativi ritenuti idonei allo scopo. Di anno in anno l’autorizzazione è stata prorogata e adesso, con l’emendamento Bucalo, si arriva a “coprire” i vuoti di organico fino al 31 dicembre 2027.

La sensazione è che di concorso si parlerà nella nuova legislatura con buona pace di coloro che sostengono che i dirigenti tecnici sono indispensabili per il buon funzionamento del sistema scolastico.