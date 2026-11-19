Il Governo ha detto di volere fare marcia indietro sui tagli agli organici della scuola previsti dalla Manovra 2027, ma molti docenti sono comunque arrabbiati contro le politiche del Governo e si dicono pronti a scendere in piazza: il 75,8% degli insegnanti che hanno risposto al sondaggio on line della testata specializzata ‘La Tecnica della Scuola’ si dice infatti favorevole alla mobilitazione organizzata dai sindacati.

Quello che emerge è che i nodi da sciogliere nella scuola sono svariati, non si riducono solo ai tagli degli organici comparsi e poi eliminati in Manovra, per cui vale la pena scendere in piazza. Ma per cosa si dovrebbe scendere in piazza?

Ecco alcune delle risposte che hanno fornito i docenti, che hanno illustrato i loro principali problemi per i quali varrebbe la pena protestare:

“Non è stato fatto niente sulle retribuzioni che restano di gran lunga inferiori al resto d’Europa e agli settori del settore pubblico”.

“I veri problemi della scuola non vengono affrontati”

“Non basta solo rimuovere i tagli. Servono risorse VERE con stipendi adeguati come gli altri comparti della pubblica amministrazione”.

“La scuola subisce da decenni colpi continui. Le classi pollaio persistono (checché ne dica lattuale ministro) e sono piene di ragazzi con BES, DSA; il sostegno non basta, le sovvenzioni alle scuole private (che purtroppo sappiamo quali dinamiche spesso servono) sono sottratte alle pubbliche, la rete scuola/territorio è mal gestita in tanta parte del Sud, gli istituti non sono climatizzati e questo, col cambiamento climatico, è pericoloso, i precari continuano a fare una gavetta pluridecennale perché si oreferosce tenerli in ammollo e mantenere glassi dai numeri improponibili anziché immettere in ruolo per andare al risparmio… e così via”.

“Non ci sono programmi per il reale funzionamento quotidiano della scuola, non si garantiscono i servizi minimi agli utenti e trattamenti adeguati per i lavoratori della scuola”.

“Siamo sfruttati e sottopagati”.

“Ci sono anche altre problematiche ad esempio il caro vita”.

“Vengono narrate cose non vere. La verità è che gli stipendi sono da fame e ogni insegnante lavora per tre”.

I dati del sondaggio

Di fronte alla domanda “I tagli sono stati eliminati, ma per i sindacati la mobilitazione rimane: sei d’accordo?“, la maggioranza dei partecipanti al sondaggio ha risposto che sì, protestare è giusto perché i motivi non mancano.

A dirlo il 75,8% dei partecipanti, 254 su 335, mentre hanno risposto in maniera negativa solo 81 insegnanti.

Le mobilitazioni dei sindacati

Domani, venerdì 20 novembre due organizzazioni sindacali del comparto Scuola – Flc-Cgil e Gilda degli insegnanti – chiederanno al personale della scuola di aderire allo sciopero generale; gli altri sindacati di categoria – Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief – hanno svolto un sit-in a Piazza Vidoni l’11 novembre scorso e svolto assemblee on line lunedì 16, quindi hanno annunciato che la mobilitazione continuerà per una serie di motivazioni, come il precariato eccessivo, il reclutamento da rivedere, gli stipendi ridotti, la mancanza di valorizzazione delle professioni, l’esclusione di quasi tutta la categoria dagli anticipi pensionistici e altro ancora.

Il passo indietro sui tagli

Nei giorni scorsi la maggioranza ha comunicato ai sindacati, a Palazzo Chigi, l’intenzione di rinunciare ai quasi 7.000 tagli a docenti e Ata previsti dalla Legge di Bilancio 2027. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso soddisfazione: “credo si possa essere soddisfatti una volta che è stata tolta di mezzo quella misura”. Ha rivendicato un aumento delle risorse per l’istruzione del 13,1% rispetto al passato, con uno stanziamento complessivo di circa 64,5 miliardi, compresi 650 milioni per la climatizzazione delle scuole. Il ministro ha anche precisato di aver appreso della misura solo in Consiglio dei ministri, e ha respinto l’accusa di aver sottratto fondi alla scuola per destinarli alle armi.

Il 19 novembre si è svolto il question time al Senato, con il ministro Valditara;il capo del dicastero di Viale Trastevere ha fatto chiarezza sulla questione relativa ai tagli: “Le misure sull’organico pur essendo conseguenti al calo demografico devono essere eliminate, il Parlamento ci sta lavorando dopo un impegno dell’Esecutivo con i sindacati. Non solo i tagli non si faranno, ma il prossimo anno scolastico assumeremo almeno 37mila docenti. Abbiamo assunto circa 200mila unità tra docenti e Ata”.