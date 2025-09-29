Lingue e culture in dialogo: il Seminario nazionale per gli Assistenti di Lingua a Riccione

Il 29 e 30 settembre, Riccione ospita il Seminario di Orientamento e Formazione per gli assistenti di lingua straniera in Italia. L’iniziativa, organizzata da INDIRE presso l’Hotel Mediterraneo, è dedicata allo studio e alla diffusione delle lingue europee come strumenti di integrazione e dialogo interculturale.

L’evento accoglie gli assistenti di lingua straniera selezionati per l’anno scolastico 2025/2026, provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna, che affiancheranno i docenti italiani nelle attività didattiche come conversatori madrelingua. L’incontro ha come focus la valorizzazione della diversità linguistica e culturale in Europa, con l’obiettivo di rafforzare le competenze comunicative e favorire lo scambio tra tradizioni differenti.

Il programma si apre con gli interventi di esperti del settore, che illustrano modalità, diritti e doveri del servizio di assistentato. Spazio poi alle testimonianze di docenti tutor ed ex assistenti, oltre alla presentazione delle iniziative culturali promosse dalle ambasciate e dagli Istituti di cultura dei Paesi partner. La seconda giornata sarà interamente dedicata ai workshop formativi: i partecipanti, suddivisi in gruppi, seguiranno sessioni metodologiche curate da docenti specializzati nell’insegnamento delle lingue.

Il seminario rappresenta un’occasione preziosa di confronto e aggiornamento sugli strumenti didattici più efficaci per promuovere l’apprendimento linguistico come veicolo di dialogo e apertura. L’appuntamento si inserisce idealmente nel solco della Giornata europea delle Lingue celebrata il 26 settembre e vede la partecipazione di oltre duecento persone tra assistenti, docenti, rappresentanti diplomatici e istituti culturali.

Il Programma Assistenti di Lingua Straniera in Italia, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e gestito da INDIRE, consente ogni anno alle scuole italiane di accogliere assistenti madrelingua di inglese, francese, tedesco e spagnolo, a supporto dell’insegnamento delle lingue straniere e della crescita di una cittadinanza sempre più europea e multiculturale.