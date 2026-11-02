L’intelligenza artificiale è il nostro nuovo compagno di banco. Ma che cittadini diventeremo? Il 23 novembre Educazione Civica in diretta con Susanna Sancassani

L’intelligenza artificiale è ormai il nostro nuovo compagno di banco. Sempre disponibile, apparentemente preparatissima, pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Ma se può aiutarci a studiare, scrivere, ragionare e persino scegliere, che ne sarà della nostra autonomia di pensiero? E come possiamo diventare cittadini consapevoli quando algoritmi e sistemi di IA influenzano sempre più le nostre conoscenze, opinioni e decisioni?

Sono le domande al centro della prossima puntata di Educazione Civica in diretta, il progetto della Tecnica della Scuola rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Lunedì 23 novembre, l’incontro avrà per titolo Io e il mio compagno di banco chiamato Intelligenza artificiale. Essere cittadini e studenti nel tempo digitale. A dialogare con le classi sarà Susanna Sancassani, Managing Director di METID – Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica del Politecnico di Milano e una delle voci più originali oggi in Italia sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale entra nell’educazione civica

Non è soltanto una questione di attualità. La legge 92/2019, che ha istituito l’insegnamento dell’educazione civica, dedica l’articolo 5 alla cittadinanza digitale. Oggi, con la diffusione dell’IA generativa, quella sfida assume una dimensione nuova.

La legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale e, soprattutto, il recente decreto legislativo 179/2026 rafforzano questa prospettiva. L’articolo 36 di quest’ultimo collega espressamente la formazione degli studenti sull’IA agli obiettivi dell’educazione alla cittadinanza digitale, richiamando l’importanza di sviluppare conoscenze, competenze e un approccio critico all’uso responsabile e consapevole di queste tecnologie, anche rispetto alle loro implicazioni etiche, sociali e civiche.

Ma come tradurre tutto questo nella vita quotidiana degli studenti?

Imparare, pensare, scegliere: una sfida multidimensionale

La questione non è semplicemente utilizzare oppure vietare ChatGPT e gli altri strumenti di IA.

Che cosa significa imparare quando una macchina può produrre in pochi secondi testi, traduzioni e soluzioni? Quali capacità rischiamo di perdere delegando parte delle nostre attività cognitive? Quali nuove opportunità si aprono? Quali sono le nuove virtù civiche al tempo dell’Intelligenza artificiale

E poi, come distinguere informazioni attendibili da contenuti manipolati? Come proteggere i nostri dati, riconoscere discriminazioni algoritmiche, esercitare i nostri diritti e partecipare responsabilmente alla vita democratica? Insomma l’IA non cambia soltanto il modo di studiare: interroga il nostro modo di essere persone e cittadini.

Susanna Sancassani: dall’apprendimento alla cittadinanza

A guidare il confronto sarà Susanna Sancassani, da anni impegnata nell’innovazione didattica e nello studio delle trasformazioni dei processi di apprendimento.

Con Daniela Casiraghi ha pubblicato a inizio 2026 per Mondadori Il potere di imparare. Perché l’apprendimento è il fattore strategico nell’era dell’intelligenza artificiale, un volume che rimette al centro il valore dell’apprendimento umano proprio quando le risposte sembrano diventare sempre più facilmente disponibili.

Con Luca Mari ha inoltre scritto L’intelligenza artificiale di Pinocchio. Ha ancora senso apprendere nell’era dei chatbot?, pubblicato dalle Edizioni del Sole 24 Ore.

La sua riflessione si estende anche alla cittadinanza e alla partecipazione democratica. Lo scorso ottobre, a Perugia, è intervenuta all’Assemblea nazionale per i quarant’anni del Coordinamento degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani, affrontando il tema della cura delle città nell’epoca dell’IA e della costruzione di comunità consapevoli.

Il problema, insomma, non è soltanto imparare a usare l’intelligenza artificiale, ma imparare a vivere, pensare e partecipare democraticamente in un mondo in cui l’IA è già parte della nostra quotidianità

Come partecipare

Educazione Civica in diretta è un progetto gratuito di Tecnica della scuola rivolto alle classi delle scuole secondarie di secondo grado come offerta di approfondimento da inserire nelle trenta ore del curricolo di educazione civica. Per partecipare alla diretta del 23 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 basta compilare il seguente form: https://forms.gle/ePDWHKxjQowDjgkJ8

Il percorso di Educazione Civica in diretta 2026/27