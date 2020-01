Lo stile della poesia antica cinese rivive coi giovani

L’antica arte del “yinsong” (recitare la poesia tradizionale cinese) attira sempre più giovani in Cina, un centinaio dei quali si sono riuniti per una lettura di poesia antica in una biblioteca della provincia dello Hubei, in Cina centrale, ora dilaniata dall’epidemia di coronavirus.

Nonostante non esistano cifre ufficiali in merito, negli ultimi anni la pratica del yinsong è diventata sempre più comune e le associazioni dedicate a quest’antica arte sorgono spontanei in tutta la Cina.

Internet e letteratura

Internet ha contribuito a diffondere questa moda anche tra i giovanissimi, rendendo più facile per gli appassionati di quest’antica arte di raggiungere gli adolescenti anche nelle piccole città. Una serie di video dedicati allo yinsong ha così registrato oltre 1,9 milioni di visualizzazioni su Tik Tok, un’app per dispositivi mobili incentrata su filmati brevi e di richiamo.

Questa sorta di moda, secondo i poeti e gli artisti cinesi, “incoraggia le persone a leggere sempre più poesie cinesi ed è un modo semplice per comprendere l’arte di poesia antica. E’ più interessante recitare poesie con la giusta intonazione piuttosto che ripeterle pedissequamente davanti a un insegnante”.

Diversi esperti ritengono che la rinascita del yinsong, accanto a quella dell’abbigliamento e dei canti tradizionali, si inserisca in un più ampio movimento di rivalutazione della tradizione in Cina, dove una società sempre più ricca e moderna comincia a riconnettersi con le proprie radici culturali.

Leggere e recitare le poesie secondo l’antico stile

“Lo yinsong è il modo in cui i nostri antenati leggevano o recitavano le poesie”, ha spiegato uno studente -riferisce l’Ansa- “Quest’antica arte nasconde le profondità del sentimento nazionale cinese” e quindi il revival dello yinsong appare come un sintomo del crescente desiderio dei cinesi di conoscere la cultura tradizionale del Paese.

“Grazie allo sviluppo economico e sociale della Cina, molti giovani sono alla ricerca della propria identità culturale, un riflesso della crescente sicurezza culturale cinese”.